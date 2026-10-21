La televisión infantil puede convertirse en una herramienta para hablar de las emociones con los más pequeños. A través de las aventuras de Plim Plim y Bluey, niñas y niños pueden descubrir que sentir tristeza, enojo, miedo o frustración es parte de la vida y que todas las emociones merecen ser escuchadas, comprendidas y respetadas.

Si buscas una actividad para compartir en familia, estos cuatro capítulos pueden ayudarte a conversar sobre la validación emocional y enseñarles a tus hijos que expresar lo que sienten no está mal, incluso cuando todavía no saben cómo explicar lo que les pasa.

4 capítulos de Plim Plim y Bluey para hablar sobre la validación emocional

1. Plim Plim: “Compartir”

Las historias de Plim Plim abordan situaciones cotidianas que los niños pueden reconocer fácilmente, como aprender a compartir juguetes y convivir con sus amigos. Este tipo de aventura permite conversar sobre la frustración que aparece cuando deben prestar algo que les gusta o esperar su turno. Validar sus emociones significa reconocer que pueden sentirse molestos sin avergonzarlos por ello, mientras aprenden a compartir y respetar a los demás.

2. Plim Plim: “¿Qué sientes hoy?”

Esta canción invita a los pequeños a reconocer emociones como la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. A través de la música, pueden identificar lo que sienten y descubrir que no necesitan estar felices todo el tiempo. Este contenido es ideal para enseñarles que ninguna emoción es incorrecta y que pueden pedir un abrazo, hablar con alguien de confianza o tomarse un momento para sentirse mejor.

Capítulos de Plim Plim para hablar sobre las emociones.|(Especial)

3. Bluey: “El fin de semana”

En este episodio, Bingo descubre un pequeño insecto en el jardín y quiere compartir su hallazgo con Bandit, pero él está demasiado concentrado en el juego para prestarle atención. La pequeña se siente triste hasta que su papá se da cuenta de lo ocurrido. La historia ayuda a explicar que las emociones de los niños merecen atención, incluso cuando los adultos no comprenden de inmediato por qué algo les importa tanto.

4. Bluey: “Carrera de bebés”

Chilli recuerda cómo se preocupaba al comparar el desarrollo de Bluey con el de otros bebés. La historia muestra que cada niño tiene su propio ritmo y que las comparaciones pueden generar inseguridad. Validar las emociones infantiles también significa escuchar sus preocupaciones sin minimizar sus sentimientos, recordándoles que no necesitan cumplir las expectativas de los demás para ser valiosos.

Capítulos de Bluey para hablar de las emociones.|(Especial/Panadería)

Cómo hablar con los niños sobre la validación emocional

Después de ver estos contenidos, puedes preguntarles a tus hijos qué sintieron los personajes y cómo los habrían ayudado. Escucharlos sin interrumpirlos y evitar frases como “no es para tanto” o “deja de llorar” son formas de acompañarlos.

También puedes decirles “entiendo que estés triste” o “veo que esto te hizo enojar”. Validar una emoción no significa permitir cualquier comportamiento, sino reconocer lo que sienten y enseñarles a expresarlo sin lastimar a los demás.

Con paciencia y conversaciones cotidianas, las familias pueden ayudar a los pequeños a comprender sus emociones, comunicar sus necesidades y desarrollar herramientas para afrontar situaciones difíciles.