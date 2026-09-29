4 capítulos de Plim Plim y Paw Patrol ideales para que los niños entiendan y superen la vergüenza

La vergüenza suele representar todo un reto para los niños, pues tienen que aprender a enfrentar este sentimiento para que no se vuelva un problema en situaciones cotidianas. Y una buena forma de empezar, es haciendo que comprendan por qué se sienten así y descubran que por increíble que parezca, sí pueden vencer todas estas sensaciones. Por lo que además de las pláticas de padres o en la escuela, pueden guiarse con capítulos de sus caricaturas favoritas como Plim Plim y Paw Patrol.

¿Cómo enseñarle a los niños a no tener vergüenza? Los 4 mejores capítulos de Paw Patrol y Plim Plim para que sean más confiados