4 capítulos de Plim Plim y Paw Patrol ideales para que los niños entiendan y superen la vergüenza
Si tu hijo está en la etapa de descubrir nuevas emociones y no sabe cómo lidiar con ellas, puedes complementar el aprendizaje con sus caricaturas favoritas.
La vergüenza suele representar todo un reto para los niños, pues tienen que aprender a enfrentar este sentimiento para que no se vuelva un problema en situaciones cotidianas. Y una buena forma de empezar, es haciendo que comprendan por qué se sienten así y descubran que por increíble que parezca, sí pueden vencer todas estas sensaciones. Por lo que además de las pláticas de padres o en la escuela, pueden guiarse con capítulos de sus caricaturas favoritas como Plim Plim y Paw Patrol.
¿Cómo enseñarle a los niños a no tener vergüenza? Los 4 mejores capítulos de Paw Patrol y Plim Plim para que sean más confiados
"Los cachorros salvan el espectáculo". Las emocionantes aventuras de la "Patrulla Canina" no siempre tratan de rescates extremos, sino que también aplican para actividades que les gustan hacer en su tiempo libre. Por ejemplo, la vez que Marshall se puso muy nervioso porque estaría en una obra de teatro, pero al final se anima a mostrar su talento ante otras personas y se da cuenta de que no era tan terrible como lo imaginaba. Por lo que es uno de los capítulos de Paw Patrol que sirven para fortalecer la confianza en los pequeños.
- "Pups Save a Royal Concert". La traviesa Sweetie hace de todo para tratar de arruinar un concierto con la realeza, pues quiere ser ella la protagonista del show y hasta se atreve a encerrar al cantante principal. Lo que no se esperaba, es que justo antes de estar en el escenario, tendría mucho miedo a hacer las cosas mal, por lo que desiste y entiende que cualquier puede sentirse intimidado. La historia de este capítulo de Paw Patrol, deja como lección a los niños que la vergüenza no tiene nada de malo.
"La pregunta". Uno de los mejores ejemplos sobre las situaciones que pueden hacer sentir vergüenza a los menores, es la timidez a preguntar algo y quedar en ridículo con los demás. Así que para estos casos, Plim Plim tiene historias muy bonitas que fortalecen la confianza, como la historia donde se explica por qué no hay que quedarse con la duda solo por el miedo a ser observados.
- "Palomitas de maíz". Este es uno de los capítulos de Plim Plim preferidos de los niños, ya que muestra a los personajes en una actividad divertida como lo es preparar palomitas para pasar un rato agradable. Y mientras la botana está lista, la caricatura comparte diferentes lecciones para reforzar la seguridad y dejar de lado la vergüenza.