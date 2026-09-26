4 juguetes de Hot Wheels, ideales para niños entre 2 y 4 años, que les ayudarán a convivir con otros de su edad
4 Opciones para convertir los carritos de Hot Wheels en juegos compartidos.
Los Hot Wheels pueden convertirse en una opción ideal para que los niños pequeños puedan entrenar sus habilidades sociales mediante el juego, de manera práctica y divertida. Entre los 2 y los 4 años, puedes motivar su interacción social con actividades como construir pistas de carreras, aprender. Tomar turnos para jugar o simplemente para aprender a compartir y respetar los objetos de los demás.
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4 juguetes de Hot Wheels pensados para niños entre 2 y 4 años
Los Hot Wheels Die-Cast son una opción sencilla para comenzar a divertirse con opciones pensadas para los niños, pues estos sets suelen contener diversos modelos que permiten que varios niños tengan un vehículo para jugar simultáneamente.
Hot Wheels City
Esta opción es una de las más divertidas, pues al ser de gran tamaño, permite la interacción de varias personas, lo que incentiva a transformar el juego en una pequeña aventura. Toma en cuenta algunos de los distintos sets, como este inspirado en la era de los dinosaurios.
Hot Wheels Track Builder
Esta idea permite modificar y construir diversas opciones de pistas; a pesar de ser una actividad que requiere ciertas habilidades motoras, los pequeños pueden pasar horas de inversión armando sus propios circuitos.
Hot Wheels Monster Trucks
Este modelo de juguetes cambia todo el juego y resulta especialmente práctico y útil para los menores, gracias a su gran tamaño. Además, este modelo resulta especialmente práctico gracias a su gran durabilidad.
Los Hot Wheels son uno de los juguetes más populares de los últimos años y cuentan con diversas opciones pensadas para niños pequeños de entre 2 y 4 años.