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6 pistas de Hot Wheels y Cars para pequeños amantes de la velocidad

El juego ideal para todo niño que ama los carros; tendrá una tarde llena de acción al recrear carreras

6 pistas de Hot Wheels y Cars para pequeños amantes de la velocidad
6 pistas de Hot Wheels y Cars para pequeños amantes de la velocidad|Panadería

Escrito por: José Alejandro

Las pistas de autos forman parte de los juguetes más populares entre los niños porque combinan velocidad, diversión y creatividad en una sola actividad con los vehículos de Hot Wheels y Cars. Mientras que estas 5 piezas de 'Pokémon' son ideales para que los pequeños aprendan sobre responsabilidad afectiva.

Los expertos refieren que los juguetes que crean escenarios ayudan a fortalecer habilidades sociales y de comunicación. Mientras que estos 5 juguetes de ‘Peppa Pig’ y ‘Pocoyó' ayudan a desarrollar la responsabilidad afectiva de los niños. Es por ello que las pistas de Hot Wheels y Disney Pixar Cars destacan por sus rampas, lanzadores y obstáculos que convierten cada carrera en una experiencia diferente.

Si buscas una opción para darle a tu hijo apasionado por los automóviles, estas 6 ideas figuran entre las más llamativas del catálogo oficial de Mattel y Disney, por lo que son ideales para regalar.

Pistas de Hot Wheels y Cars
6 pistas de Hot Wheels y Cars para pequeños amantes de la velocidad|Panadería

Las 6 pistas de Hot Wheels y Cars

1. Hot Wheels City Ultimate Garaje: Es uno de los sets más completos de la marca. Incluye varios niveles, elevador motorizado, espacio para decenas de vehículos y una pista que conecta diferentes zonas del circuito.

2. Hot Wheels Track Builder Unlimited Triple Loop Kit: Este paquete contiene 3 loops de distintos tamaños, conectores modulares y lanzadores compatibles con otros circuitos de la marca.

3. Radiator Springs Race & Go Playset: Está inspirado en la famosa Ruta 66, donde aparecen lugares icónicos de la saga como la Casa della Tires.

4. Cars Piston Cup Action Speedway: La pista recrea una competencia inspirada en la Copa Pistón. El circuito contiene lanzadores mecánicos para impulsar a los vehículos y un diseño pensado para enfrentar a dos autos al mismo tiempo.

5. Hot Wheels Action Epic Crash Dash: Es un circuito con múltiples cruces donde los vehículos recorren diferentes trayectorias hasta encontrarse en una zona central de impacto.

6. Hot Wheels Mario Kart Circuit Lite: Es una pista inspirada en la franquicia de Nintendo que conserva la compatibilidad con vehículos a escala Hot Wheels.

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