4 ideas de juguetes de las princesas de Disney para regalar (por menos de 400 pesos)

Las princesas de Disney nunca dejan de pasar de moda, sobre todo cuando los niños las disfrutan en películas live-action, como La Sirenita, Bella y la Bestia y Cenicienta. Por eso, cuando quieras regalarle un juguete a tu hija por su cumpleaños o cualquier otro evento especial, puedes pensar en alguna de estas princesas emblemáticas para sorprenderla.

¿Cuáles son los juguetes de las princesas de Disney que son baratos?

Las princesas de Disney siempre están disponibles en supermercados o plataformas de compra en línea, ya que siguen siendo de los juguetes favoritos de las niñas. El reto es encontrar opciones bonitas y accesibles, aunque después del Día del Niño y con la llegada del Hot Sale 2026, es posible hallar descuentos por menos de 400 pesos. Algunos ejemplos son:

1. Muñeca Disney Princesas: las versiones infantiles de las princesas están diseñadas para que tu hija aprenda valores de cuidado mientras se divierte. Ariel tiene una versión bebé muy popular y su costo aproximado es de $349 pesos.

Inspira a crear historias con juguetes.|(ESPECIAL)

2. Muñeca princesa bailarina: estas muñecas permiten que las niñas creen historias y le den personalidad propia a cada personaje. Incluyen vestidos y accesorios para jugar a ser bailarinas profesionales . Su precio ronda los $187 pesos.

estas muñecas permiten que las niñas creen historias y le den personalidad propia a cada personaje. . Su precio ronda los $187 pesos. 3. Set de juegos de Disney Princesas: este coleccionable incluye pequeñas habitaciones y accesorios inspirados en cada princesa. Las niñas pueden coleccionarlas para crear mundos completos de fantasía. El precio por unidad es aproximadamente de $329 pesos.

Otras ideas de juguetes de princesas Disney hechos a mano

Si tu presupuesto es más reducido o no tienes tiempo para salir a buscar regalos, las manualidades caseras pueden salvarte con ideas creativas y económicas. Mira esta opción sencilla:

4. Muñeca de princesa Disney hecha a mano: puedes reutilizar tela de ropa vieja para crear vestidos inspirados en las princesas. Para el cuerpo de la muñeca puedes usar telas resistentes como popelina, percal o loneta. Además de ahorrar dinero, tendrás un regalo personalizado y único.