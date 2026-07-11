En el mercado hay un sinfín de juguetes, pero están a la venta 4 de ellos que son de las series Bluey y Peppa Pig, de las más importantes para la audiencia infantil y que tienen un objetivo, el cual es ayudar a desarrollar la empatía en los niños. Mientras que para los adultos están estas 5 figuras de colección de Toy Story 5 que todo fan querrá tener tras su estreno y que le harán recordar su infancia.

Los juguetes inspirados en series infantiles como Bluey y Peppa Pig ofrecen escenarios que permiten recrear situaciones cotidianas, expresar emociones y practicar la convivencia con otras personas. Estas actividades son importantes durante la primera infancia, etapa en la que los menores comienzan a comprender los sentimientos propios y ajenos. En cambio, estas figuras de Héroes en Pijama y Paw Patrol les ayudarán a desarrollar la atención.

Los juguetes de ‘Bluey’ y ‘Peppa Pig’ para la empatía

1. Casa Familiar de Bluey: Este juguete representa la vivienda donde transcurren gran parte de los episodios e incluye habitaciones, muebles y espacios donde los niños recrean escenas relacionadas con la convivencia familiar.

4 juguetes de ‘Bluey’ y ‘Peppa Pig’ que ayudan a desarrollar la empatía en los niños|Panadería

2. Paquete de figuras de Bluey: Este tipo de juguete fortalece funciones ejecutivas como la autorregulación y la memoria de trabajo. Además, ayuda a que los niños comprendan diferentes perspectivas durante una conversación o un conflicto.

3. Casa de Peppa Pig: Los niños recrean familiares como cocinar, dormir, visitar a los abuelos o celebrar cumpleaños. La marca fabricante diseñó estos juguetes para complementar las historias de la caricatura mediante el juego imaginativo.

4. Autobús Escolar de Peppa Pig: En este juguete los pequeños pueden incorporar las figuras de todos los personajes y recrear escenarios relacionados con la escuela. La pieza permite representar actividades grupales, turnos, reglas de convivencia y trabajo en equipo. Con ello, los pequeños también fortalecerán el respeto, la comunicación y la comprensión hacia otras personas.