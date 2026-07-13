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4 juguetes de ‘Pocoyó' y ‘Cuquín’ que ayudan a desarrollar la tolerancia de los niños

Los juguetes pueden ser aliados para el aprendizaje, como estos modelos de “Pocoyó" y “Cuquín” que son buenísimos para que los pequeños sean más tolerantes.

juguetes Pocoyó
Estos son los mejores juguetes de “Pocoyó" y “Cuquín” para trabajar la tolerancia de los niños pequeños|Panadería, ESPECIAL

Escrito por: Andrea Ávila | DR

Existen diferentes métodos para inculcarles valores a los niños cuando están pequeños. Y una de las más efectivas y accesibles, son las actividades dinámicas, como lo pueden ser los juguetes que están inspirados en personajes infantiles como "Pocoyó" y "Cuquín", con los que es posible transmitirles aprendizajes acerca de la tolerancia y cómo practicarla, pues tal como explica Charity For Change, es algo que se aprende desde casa.

Los 4 juguetes de "Pocoyó" y "Cuquín" que son buenos para que los niños aprendan de tolerancia

  • Rompecabezas de "Pocoyó". Armar un rompecabezas es un proceso que requiere de paciencia, concentración y tolerar la frustración que inevitablemente se siente cuando la dificultad va aumentando. Así que obsequiarles rompecabezas a los niños es una gran idea para que fortalezcan la tolerancia y la habilidad de comprender que no pasa nada si las cosas no salen como esperan en el primer intento. La edad recomendada es a partir de los 3 años, según un artículo de Science Daily.

    juguetes Pocoyó
    Estos juguetes de “Pocoyó" y “Cuquín” son ideales para los niños|ESPECIAL

  • Libro de actividades de "Cuquín". Si quieres que tus hijos empiecen a sentirse atraídos por las actividades de habilidades como colorear o resolver laberintos, puedes comprarles un libro con los personajes de "Cuquín". Aquí la tolerancia se irá poniendo en práctica cuando no lleguen a los resultados de inmediato o incluso si al final no les agrada el trabajo que hicieron iluminando.

  • Juego de memoria de Pocoyó. Además de que son excelentes para que los pequeños pongan en práctica su memoria y rapidez, los memoramas también pueden funcionar para que aprendan a manejar la tolerancia si no encuentran las fichas correctas al primer intento. De acuerdo con Raising Children Network, estos juguetes también favorecen el pensamiento y la retención.

    juguetes de Pocoyó
    Estos juguetes de “Pocoyó" y “Cuquín” son ideales para los niños|Pinterest

  • Bloques de "Cuquín" para practicar el equilibrio. Si en estos momentos tu presupuesto no rinde como para comprar juguetes de "Pocoyó" o "Cuquín" nuevos, está la opción de armar unos bloques con vasos de plástico y decorarlos con imágenes de la caricatura. Además de que lo sentirán como una actividad muy divertida con sus personajes preferidos, el chiste es que los niños vayan apilándolos y encuentren la forma de que las torres se mantengan de pie, pero con el recordatorio de que no pasa nada si se derrumban y que siempre pueden volver a empezar.
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