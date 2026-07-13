4 juguetes de ‘Pocoyó' y ‘Cuquín’ que ayudan a desarrollar la tolerancia de los niños

Existen diferentes métodos para inculcarles valores a los niños cuando están pequeños. Y una de las más efectivas y accesibles, son las actividades dinámicas, como lo pueden ser los juguetes que están inspirados en personajes infantiles como "Pocoyó" y "Cuquín", con los que es posible transmitirles aprendizajes acerca de la tolerancia y cómo practicarla, pues tal como explica Charity For Change, es algo que se aprende desde casa.

Los 4 juguetes de "Pocoyó" y "Cuquín" que son buenos para que los niños aprendan de tolerancia