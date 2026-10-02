En el mercado hay 4 juguetes de Masha y el Oso y Bluey que los padres pueden regalar a sus hijos para ayudarlos a concentrarse mejor. Mientras que estas 6 piezas de Peppa Pig y Paw Patrol, ideales para reducir el estrés en los niños.

Las actividades lúdicas ejercitan funciones ejecutivas como mantener la atención, usar la memoria y controlar respuestas. Asimismo, el juego apropiado para la edad favorece habilidades cognitivas y de autorregulación. Mientras que estos 4 juguetes de Bluey y Peppa Pig cuestan menos de 400 pesos y son hermosos.

4 juguetes de Masha y el Oso y Bluey que ayudan a los niños a concentrarse mejor|IA

Los juguetes de Masha y el Oso y Bluey

1. Set de juegos 3 en 1 de Masha y el Oso: Esta opción reúne 3 dinámicas en una misma caja: dominó con 28 fichas, un rompecabezas de 24 piezas y un juego de memoria con 24 tarjetas. El producto está recomendado desde los 3 años y cada modalidad plantea una exigencia diferente: encontrar pares requiere recordar ubicaciones, el rompecabezas obliga a comparar formas y colores, mientras que el dominó demanda seguir reglas y esperar turnos.

2. Rompecabezas aterciopelado de Masha y el Oso: Esta versión es de 24 piezas con superficie texturizada y un tamaño armado de 28 por 38 centímetros. El producto aparece con recomendación para niños mayores de 6 años, ya que contiene piezas de cartón. Para completar la imagen, el pequeño debe localizar fragmentos, distinguir detalles visuales y conservar una referencia del dibujo mientras prueba distintas combinaciones.

3. Bluey Keepy Uppy Game: El paquete incluye un globo motorizado, 3 paletas de personajes, nueve fichas y un manual. Cada jugador pierde una ficha cuando el globo toca su zona y gana quien conserve fichas al final. La actividad combina seguimiento visual, coordinación ojo-mano y respuestas rápidas.

4. Bluey Hide & Seek: Esta propuesta contiene una figura electrónica que puede esconderse dentro de casa. Al presionar su nariz, comienza un temporizador y el personaje emite sonidos y frases cada ciertos segundos para ofrecer pistas sobre su ubicación. Está diseñada para 2 o más participantes y tiene recomendación desde los 3 años.