4 películas infantiles para entretener a los niños en vacaciones

Si tus hijos se aburren con facilidad durante las vacaciones de verano , una de las formas más sencillas de disfrutar tiempo en familia es organizar una noche de películas infantiles. Esta selección de filmes te facilitará la búsqueda y puedes estar segura de que les encantarán. Hay opciones para todos los gustos, desde aventuras y comedia hasta historias llenas de misterio y valiosas enseñanzas.

Estas son las 4 películas para niños que tus hijos pueden ver en vacaciones para no aburrirse

RED: Esta película de Disney y Pixar no solo es divertida, sino que también ofrece hermosas reflexiones sobre la familia, la amistad y el crecimiento personal. Además, incluye referencias al K-pop y a los idols, un tema que resulta muy atractivo para muchos niños y adolescentes.

El Principito: La adaptación cinematográfica de la famosa novela corta es entretenida, emotiva y con un profundo mensaje sobre la infancia y el crecimiento. Es una excelente opción para disfrutar en familia y reflexionar sobre la importancia de no perder la imaginación.

Shrek 2: Es uno de los grandes clásicos de la animación y sigue conquistando a nuevas generaciones gracias a su humor, personajes inolvidables y divertidos chistes. Es una apuesta segura para disfrutar una tarde de películas en familia.

Moana: Tanto la primera película como su secuela cuentan con canciones inolvidables que los niños disfrutan una y otra vez. Ver ambas entregas es una excelente oportunidad para revivir esta aventura mágica mientras se exploran valores como la familia, el respeto por la naturaleza y la valentía.



¿Qué películas infantiles hay en el cine estas vacaciones?

Si tus hijos quieren salir de casa y disfrutar de los estrenos más recientes, estas vacaciones de verano también pueden visitar el cine, donde encontrarán varias películas muy esperadas para toda la familia.