4 películas infantiles para entretener a los niños en vacaciones
Crea un espacio ideal para una tarde de películas estas vacaciones; si lo prefieres, sigue estas recomendaciones
Si tus hijos se aburren con facilidad durante las vacaciones de verano, una de las formas más sencillas de disfrutar tiempo en familia es organizar una noche de películas infantiles. Esta selección de filmes te facilitará la búsqueda y puedes estar segura de que les encantarán. Hay opciones para todos los gustos, desde aventuras y comedia hasta historias llenas de misterio y valiosas enseñanzas.
Estas son las 4 películas para niños que tus hijos pueden ver en vacaciones para no aburrirse
- RED: Esta película de Disney y Pixar no solo es divertida, sino que también ofrece hermosas reflexiones sobre la familia, la amistad y el crecimiento personal. Además, incluye referencias al K-pop y a los idols, un tema que resulta muy atractivo para muchos niños y adolescentes.
- El Principito: La adaptación cinematográfica de la famosa novela corta es entretenida, emotiva y con un profundo mensaje sobre la infancia y el crecimiento. Es una excelente opción para disfrutar en familia y reflexionar sobre la importancia de no perder la imaginación.
- Shrek 2: Es uno de los grandes clásicos de la animación y sigue conquistando a nuevas generaciones gracias a su humor, personajes inolvidables y divertidos chistes. Es una apuesta segura para disfrutar una tarde de películas en familia.
- Moana: Tanto la primera película como su secuela cuentan con canciones inolvidables que los niños disfrutan una y otra vez. Ver ambas entregas es una excelente oportunidad para revivir esta aventura mágica mientras se exploran valores como la familia, el respeto por la naturaleza y la valentía.
¿Qué películas infantiles hay en el cine estas vacaciones?
Si tus hijos quieren salir de casa y disfrutar de los estrenos más recientes, estas vacaciones de verano también pueden visitar el cine, donde encontrarán varias películas muy esperadas para toda la familia.
- Toy Story 5
- Spider-Man: Brand New Day (estrena el 30 de julio).
- Minions & Monstruos
- Moana live action