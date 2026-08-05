Los juegos de construcción aportan al desarrollo de ciertas habilidades de los niños durante los primeros años. Es por ello que estos 4 sets de Bluey y Bingo les aportarán mucho, sobre todo en la creatividad, mientras se divierten jugando en casa, donde pueden ver 4 episodios de Peppa Pig que enseñan a los niños a obedecer sin gritos.

De acuerdo con la American Academy of Pediatrics, jugar con bloques y piezas encajables fomenta habilidades como la creatividad, la resolución de problemas, la coordinación motriz y el pensamiento. Asimismo, aumenta la creatividad al ser juguetes inspirados en una de las series favoritas del público infantil, la cual tiene 6 capítulos que pueden ayudar a terminar con los berrinches.

Los sets de construcción de Bluey y Bingo

1. EGO Bluey: Bluey's Family House: Es un set inspirado en la casa de la familia Heeler. Incluye habitaciones, accesorios y figuras de Bluey, Bingo, Bandit y Chilli. Los niños pueden reorganizar los espacios y representar escenas diferentes cada vez que juegan. Este juguete favorece el desarrollo de la motricidad fina, la creatividad y el aprendizaje.

4 sets de construcción de Bluey y Bingo para desarrollar la creatividad en casa|Panadería

2. EGO Bluey Playground Adventure: Es un escenario que recrea un parque infantil con resbaladilla, columpios y elementos interactivos. Además de construir la estructura, los pequeños pueden inventar situaciones nuevas para los personajes, lo que fortalece el juego. Este tipo de piezas ayuda a desarrollar el lenguaje, la imaginación y las habilidades sociales.

3. Bluey Family Home Playset: Aunque no utiliza bloques tradicionales, contiene muebles desmontables y múltiples accesorios para reorganizar cada habitación para crear historias distintas. Los creadores señalan que el diseño busca fomentar el juego abierto, donde no existe una única forma correcta de utilizar el juguete.

4. Bluey Campervan Adventure Playset: Un vehículo desmontable con accesorios para viajar a las excursiones familiares. El set contiene espacios que cambian de función durante el juego, lo que permite modificar el escenario constantemente.