4 capítulos de Bluey que enseñan a los niños lo que significa tener un hermanito

Bluey no es solo una adorable caricatura para niños, es también una guía que ayuda a explicar emociones y situaciones cotidianas de forma sencilla y muy real. Si tus hijos están por recibir a un nuevo hermanito, o tienden a discutir mucho entre ellos, hay varios capítulos de Bluey que muestran exactamente cómo es crecer junto a un hermano menor.

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4 capítulos de Bluey que te ayudarán a tus hijos si tienen hermanitos

A continuación te dejamos algunos de los capítulos que explican de manera sencilla la relación entre hermanos, y que te pueden ayudar a manejar algunos temas para mejorar su convivencia:

1. “Mariposas”: La exclusión

En este episodio aprenderán mucho sobre empatía y cuidar los sentimientos de su hermanito o hermanita menor. Nos cuenta el día que Bluey, su amiga Judo y Bingo jugaron mariposas, pero por capricho de Judo, que no quiere jugar con Bingo, la terminan dejando completamente sola. Al igual que Bluey, se darán cuenta de que este tipo de acciones pueden lastimar los sentimientos de un ser querido.

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2. “Mini Bluey”: cuando los hermanos parecen opuestos

Este episodio deja claro que, aunque los hermanos se pueden parecer, muchas veces son completamente distintos. Pero eso no es algo en lo que deben pensar y preocuparse; ser diferentes ayuda a que la convivencia sea mucho más divertida.

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3. “El cuarto”: compartir espacio y emociones

Quizás este sea uno de los episodios más emotivos relacionados con el tema. Bluey y Bingo deciden tener cada una su propia recámara, lo que poco a poco les provoca miedo a separarse. Pronto se darán cuenta de que el amor entre hermanas va mucho más allá y que cada una es el soporte emocional de la otra.

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4. “Squash”: rivalidad y cariño fraternal

En este capítulo nos deja en claro que muchas veces la rivalidad entre hermanos puede llegar a la edad adulta. En el episodio, Bandit presume constantemente que “los hermanos mayores siempre le ganan a los pequeños”. Bluey entiende que a veces vale más ser un mejor hermano que ser el mejor de los hermanos.