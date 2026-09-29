5 capítulos de Bluey y Peppa Pig ideales para que los niños aprendan a decir “no” y poner límites
Las caricaturas no solo son para divertirse, también pueden ayudar a fortalecer aprendizajes como respetar límites y saber expresar cuando no están cómodos.
Inculcarle límites a los niños es muy importante durante su desarrollo y no tienen que percibirse como algo perjudicial. Esto aplica especialmente cuando se trata de su auto cuidado y por qué deben aprender a decir que "no" cuando están en una situación que no les hace sentir cómodos. Y una herramienta que tan efectiva como divertida, son los capítulos de caricaturas como Bluey y Peppa Pig que tienen valiosas lecciones.
¿Por qué los niños deben saber poner límites? 5 capítulos de Peppa Pig y Bluey para que pierdan el miedo a decir que "no"
- "Yoga Ball". En esta historia, Bingo quiere jugar un rato con su papá, pero él no se da cuenta de que está siendo muy brusco y puede lastimarla. Para solucionarlo, su mamá le recuerda que tiene todo el derecho de decirle que baje la intensidad y le muestra cómo usar la "voz fuerte" para seguir divirtiéndose sin sentirse incómoda.
"Sheepdog". Aprender el significado de la palabra "no" y dejar de verla como algo negativo es fundamental para los niños pequeños, pues esto los alentará a implementarlo cuando lo consideren necesario. En "Sheepdog", a Bluey le cuesta trabajo entender que su mamá quiere estar sola un rato y no quiere jugar en el momento, pero luego se da cuenta de que también se merece tiempo libre y no es nada contra ella.
- "Best Friends". Otra de las lecciones imprescindibles que se deben fortalecer en los niños, es que poner límites no significa lastimar a los demás, en especial cuando se hace de la forma correcta y con tacto. En "Best Friends", Peppa Pig quiere jugar a solas con su amiga Suzy y no quiere que George se les una, pero luego se da cuenta de que quizá fue grosera cuando se negó y trata de remediarlo.
"El amigo de George". Este es uno de los capítulos de Peppa Pig que se centra en George, su simpático hermano. La historia trata de un día que lo visita un amigo para jugar, pero tienen problemas porque los dos dicen que "no" cuando llega el momento de compartir y después descubren que lo mejor es llegar a un intermedio para divertirse.
- "Mamá Pig en el trabajo". Así como los niños deben aprender a poner límites, también tienen que saber respetarlos para evitarse problemas y regaños innecesarios. Para muestra, el episodio donde Peppa Pig desobedece a su mamá y toma la computadora mientras ella trabaja, lo que le vale una llamada de atención y debe entender que el "no" también aplica de su parte.