5 capítulos de Bluey y Peppa Pig ideales para que los niños aprendan a decir “no” y poner límites

Inculcarle límites a los niños es muy importante durante su desarrollo y no tienen que percibirse como algo perjudicial. Esto aplica especialmente cuando se trata de su auto cuidado y por qué deben aprender a decir que "no" cuando están en una situación que no les hace sentir cómodos. Y una herramienta que tan efectiva como divertida, son los capítulos de caricaturas como Bluey y Peppa Pig que tienen valiosas lecciones.

¿Por qué los niños deben saber poner límites? 5 capítulos de Peppa Pig y Bluey para que pierdan el miedo a decir que "no"