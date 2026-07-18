5 capítulos de ‘Masha y el Oso’ para ver en familia y disfrutar con tus hijos

Masha y el Oso se estrenó en 2009 y desde entonces se convirtió en una de las series infantiles más vistas del mundo. Lo anterior, ya que está disponible en plataformas digitales, su canal oficial de YouTube y ha formado parte de la barra de KidSiete que se transmite por la señal de televisión de Azteca 7. Es por ello que traemos para ti estos 5 capítulos para ver en familia y disfrutar con tus hijos, a los cuales los puedes mantener entretenidos durante vacaciones con estos 4 juguetes de la serie animada.

La serie destaca por sus historias cortas que pueden disfrutar tanto niños como adultos, con situaciones que promueven la amistad, la imaginación y la convivencia familiar, con el objetivo de fortalecer la comunicación y el vínculo entre los seres queridos. Asimismo, le puedes regalar estos juguetes de Bluey y Paw Patrol que ayudan a desarrollar la responsabilidad afectiva.

Los capítulos de Masha y el Oso para ver en familia

1. Primer Encuentro: Es el primer episodio de la serie y marca el inicio de la historia entre la inquieta Masha y el Oso, un antiguo artista de circo que encuentra tranquilidad en el bosque hasta la llegada de la pequeña. El capítulo es ideal para quienes nunca han visto la caricatura, ya que explica el origen de la amistad entre ambos personajes.

capítulos de ‘Masha y el Oso’ para ver en familia y disfrutar con tus hijos|Panadería

2. Día de mermeladas: Muestra cómo una actividad cotidiana termina en una divertida aventura cuando Masha intenta ayudar al Oso a preparar mermelada. La historia combina situaciones cómicas con trabajo en equipo y creatividad.

3. La avena de Masha: Trata del intento de Masha por preparar comida mientras el Oso se ausenta. El episodio integra una de las recetas más recordadas de la serie y aparece en recopilaciones oficiales de los mejores momentos de Masha.

4. Buen provecho: El Oso recibe una visita de un panda. La convivencia entre los personajes deriva en competencias amistosas y situaciones llenas de humor. Este capítulo destaca por introducir nuevos personajes al universo de la serie y por mostrar el valor de compartir tiempo con familiares y amigos mediante actividades.

5. El cumpleaños es una sola vez al año: Gira en torno a la celebración del cumpleaños del Oso. Masha intenta organizar una fiesta inolvidable, aunque sus ocurrencias provocan diversos contratiempos antes del desenlace.