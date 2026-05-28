5 episodios de Masha y el Oso perfectos para enseñarle a tu hijo a manejar el enojo

Aunque por fuera Masha y el Oso parezca una caricatura infantil que solo busca divertir a los más pequeños con las aventuras de una traviesa niña, la verdad es que esta serie también esconde grandes moralejas detrás que son fáciles de entender para los niños. La caricatura tiene muchos episodios que ayudan a reconocer emociones intensas como el enojo y la frustración. Lo mejor es que sus mensajes son claros y es gracias a que plantea situaciones exageradas, infantiles y con muchos errores que puede cometer la protagonista, que pueden incluso los padres enseñar de manera más sencilla con sus hijos.

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5 capítulos de Masha y el Oso que ayudan a los niños a entender el enojo

A continuación te dejamos 5 capítulos que les enseñan a los más pequeños a gestionar sus emociones y que te pueden servir para platicar sobre las emociones fuertes con ellos:

1. “La receta perfecta”: cuando el enojo arruina todo

En este capítulo, Masha entra en desesperación porque en la cocina las cosas no le salen como quiere. Este episodio funciona para que los niños aprendan que equivocarse es normal y que actuar con impulsividad ante la frustración solo puede empeorar las cosas.

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2. “El gran lavado”: aprender a controlar impulsos

Oso perderá un poco la paciencia porque Masha no deja de meterse en problemas, ensuciando todo y provocando varios problemas y contratiempos. Este capítulo deja en claro que la frustración y el enojo pueden llegar a cualquiera ante ciertas situaciones que a veces nosotros mismos provocamos sin darnos cuenta.

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3. “¡No despierten hasta primavera!”: entender cuándo necesitamos calmarnos

Una cosa muy importante para entender es que muchas veces hay que dar espacio a las personas para relajarse, pasar el rato y demás. Deja en claro que respetar puede evitar enojos y situaciones incómodas. Lo explica de forma sencilla y los niños pequeños entienden la lección sin rodeos.

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4. “La hora del piano”: frustrarse no significa rendirse

En este capítulo, los niños aprenden junto a Masha a tolerar la frustración, tener paciencia ante las cosas de la vida y que la perseverancia puede regalarnos momentos gratificantes llenos de satisfacción. Es útil para los niños que se frustran cuando algo les cuesta mucho trabajo.

La serie “Masha y el Oso” fue creada en Rusia en 2009 por Oleg Kuzovkov y hoy es un éxito mundial.|Fuente: Netflix

5. “Dulces sueños”: reconocer emociones antes de explotar

Una de las enseñanzas más importantes es entender que el cansancio y las emociones acumuladas también pueden provocar berrinches. Con este capítulo les puedes ayudar a entender cuándo necesitan descansar o hablar de lo que sienten para simplemente tranquilizarse antes de reaccionar.