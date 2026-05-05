7 ideas de juguetes de Spider Man para regalarles a los niños por menos de 500 pesos

Spider Man es una de esas caricaturas que no pasan de moda y siguen estando entre las preferidas de los niños. Y aunque el 30 de abril ya pasó, siempre es un buen momento para sorprender a tus hijos o sobrinos con los juguetes que hay de este integrante de Marvel, en especial porque hay varios modelos que tienen costos accesibles y es posible comprar con solamente 500 pesos.

¿Cuáles son los juguetes de Spider Man que cuestan menos de 500 pesos?