7 ideas de juguetes de Spider Man para regalarles a los niños por menos de 500 pesos
Lúcete regalando ingeniosos juguetes de Spider Man que son divertidos, fáciles de encoontrar y pueden conseguirse incluso con un presupuesto limitado.
Spider Man es una de esas caricaturas que no pasan de moda y siguen estando entre las preferidas de los niños. Y aunque el 30 de abril ya pasó, siempre es un buen momento para sorprender a tus hijos o sobrinos con los juguetes que hay de este integrante de Marvel, en especial porque hay varios modelos que tienen costos accesibles y es posible comprar con solamente 500 pesos.
¿Cuáles son los juguetes de Spider Man que cuestan menos de 500 pesos?
- Figura de Spider Man Clásica Articulada. Las figuras de plástico son una excelentes para ampliar las colecciones y hay de diversos precios disponibles. Por ejemplo, en Elektra venden un diseño clásico por 499 pesos mexicanos.
- Juguetes de Spider Man con máscaras y guantes lanzadores. Una de las opciones de regalos para incentivar la imaginación de los niños, son los kits que vienen con todo lo necesario para que se disfracen del "hombre araña". Estos paquetes traen máscaras, guantes con lanzadores de telaraña y el precio ronda los 350 pesos mexicanos.
- Figuras de acción Spidey. Si los niños en casa son fanáticos de Spidey, también se pueden conseguir modelos de esta caricatura por costos accesibles. En tiendas departamentales hay una edición que trae a esta versión "kid" Spider Man y cuesta 459 pesos mexicanos.
- Carro a control remoto. Para los que ya empiezan a apasionarse por la velocidad, están los juguetes de Spider Man que tienen temática de carros a control remoto. De estos artículos hay en varios tamaños y el estándar se puede encontrar en internet por solo 299 pesos mexicanos.
- Rompecabezas creativos. Cuando se regalan juguetes, también se puede recurrir a ediciones recreativas, como el rompecabezas de Spider Man que está muy barato en línea. En plataformas de venta como e-Bay, estas ediciones tienen un precio de 317 pesos.
- Pista de carreras. Los circuitos para coches de juguetes son ideales para armarle a los pequeños una sala de juegos inspirada en Spider Man. Hay de diferentes tamaños y estilos, pero la clásica cuesta solo 349 pesos mexicanos en línea.
- Juguetes de Spider Man tipo Funko. Además de las figuras de acción, otro de los modelos que se pueden coleccionar son los Funkos. Y una ventaja es que van saliendo ediciones especiales y los costos van de los 249 pesos a los 499 pesos mexicanos por pieza.