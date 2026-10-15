5 juguetes de Bluey y Paw Patrol para que tu hijo consiga amigos fácilmente
El momento de conocer a personas nuevas puede ser intimidante para muchos niños y una forma de facilitarles este proceso es mediante el juego recreativo.
Ya sea porque entran a una escuela diferente o empiezan clases nuevas, cuando los niños tienen que hacer amigos es común que se sientan intimidados por aventurarse a un mundo desconocido. Es por esto que resulta tan importante darles ánimos para que se sientan capaces de construir amistades desde cero y una forma sumamente accesible para lograrlo, es con los juguetes de sus caricaturas favoritas, como Paw Patrol o Bluey, que pueden hacerles esta experiencia más sencilla.
¿Cómo enseñarle a los niños a hacer amigos? Los juguetes de Bluey y Paw Patrol que les ayudan a ser sociables
- Casa familiar de Bluey. La edición a escala de la casa de la familia Heeler, en donde pasan muchas de las aventuras de Bluey y Bingo, es una de las mejores alternativas para mejorar las habilidades sociales de los pequeños. Esto porque los motiva a crear historias y diálogos con las que podrán "ensayar" la forma de acercarse a sus compañeros y le irán perdiendo el miedo a estas interacciones.
Escuela con Rusty y Bluey. Un escenario muy común en las rutinas de los niños, es el salón de clases, donde conocen a muchas personas nuevas y tienen la oportunidad de conseguir amiguitos en poco tiempo. Así que si tus hijos son recién llegados a la escuela o simplemente son muy tímidos, los juguetes que simulan aulas con Bluey y Rustey son excelentes para fortalecer la convivencia.
- Juguetes con figuras de Bluey y sus amigos. Los sets de figuras de plástico inspiradas en todos los personajes de Bluey se convertirán en los juguetes preferidos de los pequeños que apenas están aprendiendo cómo hacer amigos. Para que le pierdan el miedo a acercarse a gente nueva y tengan más confianza, pueden utilizar cada muñequito para imaginar escenarios donde conocen a sus futuros compañeros de aventuras.
Vehículos de rescate de Paw Patrol. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más fascinantes en los capítulos de Paw Patrol para los niños, son los increíbles vehículos en los que se transportan para llevar a cabo sus misiones y terminan encontrándose con sus compañeros. Por lo que este tipo de juguetes resultan muy útiles para que imaginen las pláticas que entablarán y le vayan perdiendo el miedo a estas interacciones.
- Set de búsqueda y rescate. Si a tus hijos les encanta ver la "Patrulla Canina" porque les emocionan los rescates de los cachorros y la forma en que se relacionan con todos los demás, entonces puedes comprarles juguetes de Paw Patrol que tengan esta temática para que se animen a conocer gente. Así tendrán chance de ir practicando conversaciones, hablar de sus intereses y no tenerle miedo a mostrar su personalidad.
Si bien no hay una "fórmula secreta" para que los niños aprendan a hacer amigos y se vuelvan más sociables, los juguetes de personajes que les son familiares como Bluey o Paw Patrol, sí pueden ser grandes aliados en toda esta etapa. Lo importante es que sientan confianza en sí mismos y de acuerdo con un artículo de Child Psych, esto hará que solitos empiecen a desenvolverse mejor.