5 juguetes de Bluey y Paw Patrol para que tu hijo consiga amigos fácilmente

Ya sea porque entran a una escuela diferente o empiezan clases nuevas, cuando los niños tienen que hacer amigos es común que se sientan intimidados por aventurarse a un mundo desconocido. Es por esto que resulta tan importante darles ánimos para que se sientan capaces de construir amistades desde cero y una forma sumamente accesible para lograrlo, es con los juguetes de sus caricaturas favoritas, como Paw Patrol o Bluey, que pueden hacerles esta experiencia más sencilla.

¿Cómo enseñarle a los niños a hacer amigos? Los juguetes de Bluey y Paw Patrol que les ayudan a ser sociables

Casa familiar de Bluey . La edición a escala de la casa de la familia Heeler, en donde pasan muchas de las aventuras de Bluey y Bingo, es una de las mejores alternativas para mejorar las habilidades sociales de los pequeños . Esto porque los motiva a crear historias y diálogos con las que podrán "ensayar" la forma de acercarse a sus compañeros y le irán perdiendo el miedo a estas interacciones.



. La edición a escala de la casa de la familia Heeler, en donde pasan muchas de las aventuras de Bluey y Bingo, es una de . Esto porque los motiva a crear historias y diálogos con las que podrán "ensayar" la forma de acercarse a sus compañeros y le irán perdiendo el miedo a estas interacciones. Escuela con Rusty y Bluey . Un escenario muy común en las rutinas de los niños, es el salón de clases, donde conocen a muchas personas nuevas y tienen la oportunidad de conseguir amiguitos en poco tiempo. Así que si tus hijos son recién llegados a la escuela o simplemente son muy tímidos, los juguetes que simulan aulas con Bluey y Rustey son excelentes para fortalecer la convivencia . Paw Patrol tiene juguetes que son buenos para que los niños aprendan a hacer amigos|Lego, Mercado Libre

Juguetes con figuras de Bluey y sus amigos . Los sets de figuras de plástico inspiradas en todos los personajes de Bluey se convertirán en los juguetes preferidos de los pequeños que apenas están aprendiendo cómo hacer amigos . Para que le pierdan el miedo a acercarse a gente nueva y tengan más confianza, pueden utilizar cada muñequito para imaginar escenarios donde conocen a sus futuros compañeros de aventuras.



. Los sets de figuras de plástico inspiradas en todos . Para que le pierdan el miedo a acercarse a gente nueva y tengan más confianza, pueden utilizar cada muñequito para imaginar escenarios donde conocen a sus futuros compañeros de aventuras. Vehículos de rescate de Paw Patrol . Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más fascinantes en los capítulos de Paw Patrol para los niños , son los increíbles vehículos en los que se transportan para llevar a cabo sus misiones y terminan encontrándose con sus compañeros. Por lo que este tipo de juguetes resultan muy útiles para que imaginen las pláticas que entablarán y le vayan perdiendo el miedo a estas interacciones . Paw Patrol tiene juguetes que son buenos para que los niños aprendan a hacer amigos|Amazon, Pinterest

Set de búsqueda y rescate. Si a tus hijos les encanta ver la "Patrulla Canina" porque les emocionan los rescates de los cachorros y la forma en que se relacionan con todos los demás, entonces puedes comprarles juguetes de Paw Patrol que tengan esta temática para que se animen a conocer gente. Así tendrán chance de ir practicando conversaciones, hablar de sus intereses y no tenerle miedo a mostrar su personalidad.

Si bien no hay una "fórmula secreta" para que los niños aprendan a hacer amigos y se vuelvan más sociables, los juguetes de personajes que les son familiares como Bluey o Paw Patrol, sí pueden ser grandes aliados en toda esta etapa. Lo importante es que sientan confianza en sí mismos y de acuerdo con un artículo de Child Psych, esto hará que solitos empiecen a desenvolverse mejor.