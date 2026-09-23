5 juguetes para niños que los ayudarán a incentivar sus ganas de aprender y estudiar una profesión

Los juegos y juguetes pueden ser la gran oportunidad para que los pequeños exploren distintas actividades profesionales mediante la diversión. Por ello, ahora te contamos sobre 5 ideas de juguetes que pueden ser perfectos para inspirar y motivar las habilidades de tus seres queridos durante sus primeros años de vida.

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Estas 5 ideas de juguetes pueden convertirse en la oportunidad ideal para que los niños exploren y experimenten distintas actividades profesionales mediante el juego, lo que les ayuda a comprender aspectos que pueden ser complicados de una manera sencilla y divertida.

Set de juego de Veterinario

Este set cuenta con 24 piezas y está pensado para incentivar a los niños a cuidar de los animales como un veterinario veterinario lo haría. El juego puede convertirse en una forma divertida para que los pequeños conozcan e incrementen su curiosidad explorando parte de esta profesión desde el juego.

Set de juego de Veterinario |Melissa & Doug

Diseño y jardinería

Esta idea de juego permite a los pequeños construir arreglos de flores utilizando 120 piezas. Con este set, los niños pueden experimentar con diferentes combinaciones para crear sus propios jardines y rampas, incrementando su creatividad y curiosidad sobre el diseño floral y la jardinería.

Diseño y jardinería|BIRANCO

Ciencia y electrónica: pequeños experimentos

Este set está pensado para aquellos niños que sienten curiosidad por saber cómo funcionan las cosas, pues este kit explora circuitos con los que pueden desarrollar más de 150 proyectos. Con solo 53 piezas y orientado a la ciencia, la física y la electrónica, este set permite experimentar todo un mundo nuevo de posibilidades creativas.

Ciencia y electrónica: pequeños experimentos |VATOS

Banco de herramientas

Este banco de herramientas infantil incluye elementos como un taladro, martillo y sierra, lo que permite a los niños experimentar aquellas actividades relacionadas con la construcción y reparaciones. Al ser un set de juego con múltiples herramientas, las horas de diversión pueden ser infinitas.

Banco de herramientas |Toys for kids

Veterinaria para gatos

Esta propuesta lleva el juego del cuidado de mascotas al siguiente nivel, pues mientras algunos otros sets se especializan en el cuidado de las mascotas, este set de 17 piezas presenta un juego interactivo para cuidar a un pequeño gato que emite sonidos y movimientos. Los niños pueden representar situaciones en las que alimentan, revisan o atienden a su paciente de juguete.

Banco de herramientas |Toys for kids

Es importante destacar que, mucho más que definir una profesión, este tipo de juegos permite servir de parámetro para experimentar actividades que pueden definir gustos y habilidades.