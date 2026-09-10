Adrián Conde, veterinario: “Estas 3 urgencias pueden salirte muy mal si esperas a la mañana siguiente”

Tener una mascota requiere de mucha responsabilidad y compromiso para garantizar el bienestar del animalito, pues a diferencia de los humanos, ellos no tienen la capacidad de hablar para decir cuando se sienten mal. Así que una de las mejores formas de darles un buen cuidado, consiste simplemente en prestar atención a su comportamiento y vigilar reacciones que podrían estar indicando un problema veterinario antes de que sea tarde.

Y es que de acuerdo con el experto Adrián Conde, existen al menos 3 condiciones en los perros que son sumamente peligrosas para los perros y que ante cualquier sospecha, es mejor llevarlos a revisión para que se les dé el tratamiento pertinente. "Urgencia donde los minutos importan: el golpe de calor, las intoxicaciones y el abdomen hinchado con esfuerzo intenso por vomitar", explicó en un clip publicado en su cuenta oficial de Instagram.

¿Cómo saber cuando un perro se siente mal y necesita ir al veterinario?

Aunque cada condición tiene síntomas diferentes y causa estragos diversos en cada animal, lo cierto es que los padecimientos más comunes en los animales domésticos sí tienen una lista de problemas que se pueden detectar a simple vista. Es decir, con las reacciones y movimientos del can, es posible determinar que algo no anda bien y necesitan ir a urgencias, tal como lo señaló el veterinario Adrián Conde.



Golpe de calor en perros . El perro jadea, parece débil, se ve desorientado y vomita después de estar al sol o hacer ejercicio. Necesita revisión, ya que si bien echarles agua fría puede ayudar, necesitan regularse por completo, según explica London College of Animal Osteopathy .



. El perro jadea, parece débil, se ve desorientado y vomita después de estar al sol o hacer ejercicio. Necesita revisión, ya que si bien echarles agua fría puede ayudar, necesitan regularse por completo, según explica . Intoxicaciones caninas . Inmediatamente después de notar que el "lomito" ingirió ingredientes prohibidos como chocolate, uva o medicamentos, lo ideal es llevarlos de inmediato al veterinario , sobre todo si fueron cantidades grandes, ya que esperar podría ser muy perjudicial. No siempre funciona hacerlos vomitar y es mejor que se siga el procedimiento dependiendo de la gravedad.



. Inmediatamente , sobre todo si fueron cantidades grandes, ya que esperar podría ser muy perjudicial. No siempre funciona hacerlos vomitar y es mejor que se siga el procedimiento dependiendo de la gravedad. Abdomen hinchado. En los perros grandes, son frecuentes las torciones gástricas, que tienen como síntoma principal la hinchazón del abdomen combinado con esfuerzos excesivos por vomitar. De acuerdo con un artículo de Garden State Veterinary Specialists, es crucial no esperan ni un minuto más para que lo atiendan en la clínica, pues esto le puede salvar la vida.