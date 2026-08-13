5 juguetes de ‘Paw Patrol’ ideales para que los niños aprendan sobre compartir y ayudar a los demás
Inculcarle buenos hábitos a los pequeños no tiene que ser tedioso si se recurre a alternativas entretenidas, como los juguetes de personajes tipo Paw Patrol.
Paw Patrol es una de las caricaturas preferidas de los niños pequeños, pues tiene intrépidos personajes y siempre están en emocionante aventuras. Además, pueden convertirse en grandes aliados para aprender sobre aspectos claves de la convivencia, como el tener disposición para ayudar a otros y siempre ser compartidos sin esperar nada a cambio, una lección que se encuentra tanto en sus capítulos como en los juguetes que están inspirados en la serie.
Los 5 mejores juguetes de Paw Patrol para que los niños sean compartidos y solidarios
- Figuras de plástico con la "Patrulla Canina". Si tienes más de un hijo en casa, entonces sabrás que hay ocasiones en las que es casi indispensable comprar varias piezas de una misma cosa para evitar problemas y que sepan ser compartidos. Es por esto que los sets con varios muñequitos te evitará problemas y sirve para que tengan la disposición de prestarse juguetes, ya sea de Paw Patrol o de otros personajes.
Torre de madera 3 en 1. Este juego de habilidades consiste en realizar estructuras con piezas de madera y que funciona muy bien para grupos pequeños. El chiste es que vayan tomando turnos e intercambien ideas de cómo podrían hacerla más resistentes.
- Cuartel de búsqueda y rescate. Sin lugar a dudas, de los capítulos más fascinantes de Paw Patrol, son aquellos donde los cachorros participan en valientes misiones para ayudar a los demás. Y para que los imiten mientras se entretienen, los juegos que representan el famoso cuartel de rescate son ideales y hasta podrían inspirarlos a que busquen compartir las piezas para expandir sus construcciones.
Set de rescate de Skye. La tierna Skye, que está a cargo de las misiones aéreas, es un gran ejemplo para los niños acerca de lo importante es que siempre busquen la forma de ayudar a los que lo necesitan. Se puede jugar con dos o más pequeños, lo que los motivará a asignarse tareas y así darse cuenta de que el trabajo en conjunto es muy divertido.
- Libros de actividades. Para que tus hijos estén entretenidos por horas, los libros con actividades didácticas son de esos juguetes de Paw Patrol que nunca fallan. Y además de que estimulan la creatividad, es una buena alternativa para que se junten con sus hermanos, amigos o primos, con el fin de intercambiar ideas, prestarse colores y apoyarse para que cada dibujo quede precioso.