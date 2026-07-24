5 juguetes de ‘Pocoyó' y ‘Plim Plim’ que ayudan a desarrollar la responsabilidad afectiva de los niños
Aunque suene increíble, hay juguetes infantiles que son capaces de fortalecer ciertas cualidades en los niños, como los que se enfocan en los sentimientos.
Muchos padres de familia no lo saben, pero la responsabilidad afectiva también se puede aprender desde la infancia. Es por esto que resulta tan importante inculcarle a los niños la importancia de que consideren los sentimientos de las personas que les rodean y que comprendan que todas sus acciones siempre tienen consecuencias. Estas son el tipo de cualidades no solo se ven en el preescolar, sino que también pueden fortalecerse a través de juguetes con personajes como Pocoyó y Plim Plim que todos adoran.
Responsabilidad afectiva en niños: los 5 mejores juguetes de Pocoyó y Plim Plim para que aprendan a valorar las emociones de los demás
Casa de Pocoyó con accesorios. Los sets de juego que representan casitas y traen a personajes muy simpáticos para los niños son una gran herramienta para que aprendan cómo convivir sanamente para no dañar a los demás. El chiste de estos juguetes de Pocoyó es que buscan que los menores inventen escenarios donde busquen la mediación para evitar conflictos.
Maletín veterinario de Plim Plim. Si quieres que tus hijos comprendan que todos los seres vivos importan, nada mejor que un set de cuidados veterinarios inspirado en Plim Plim. De esta manera se les irá desarrollando el sentido de responsabilidad hacia los animales mientras descubren que también deben ser empáticos con ellos y no solo con las personas.
- Muñecos de plástico de Pocoyó y sus amigos. Las tardes de juego de los niños con sus amiguitos son el escenario predilecto para que pongan a prueba su tolerancia y solidaridad. Así que una buena alternativa de juguetes que mejoran la responsabilidad afectiva de los niños, son los kits que traen a Pocoyó y los demás personajes hechos en plástico, que son perfectos para que jueguen por horas y creen escenas de fantasía.
Pizarra lavable de Plim Plim. La creatividad es un excelente método de expresión para los pequeños, en especial si todavía se les dificulta decir todo lo que sienten con palabras. Es por esto que las pizarras lavables son una gran opción para que se entretengan mientras van haciendo dibujos que muestren sus sentimientos, tanto para decirle a alguien más que le tienen cariño, como para hacerles saber que están molestos por una razón en específico.
- Bloques de construcción de Pocoyó. Para los niños que son fanáticos de armar cosas con bloques de plástico y disfrutan pasar horas construyendo edificios de formas imposibles, estos sets didácticos son de los mejores juguetes y mucho mejor si están inspirados en Pocoyó. Todo porque cuando se usan en equipo, van impulsando la comunicación y propicia que hablen con los demás para que todos lleguen a un acuerdo y nadie salga molesto.