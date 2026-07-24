5 juguetes de ‘Pocoyó' y ‘Plim Plim’ que ayudan a desarrollar la responsabilidad afectiva de los niños

Muchos padres de familia no lo saben, pero la responsabilidad afectiva también se puede aprender desde la infancia. Es por esto que resulta tan importante inculcarle a los niños la importancia de que consideren los sentimientos de las personas que les rodean y que comprendan que todas sus acciones siempre tienen consecuencias. Estas son el tipo de cualidades no solo se ven en el preescolar, sino que también pueden fortalecerse a través de juguetes con personajes como Pocoyó y Plim Plim que todos adoran.

Responsabilidad afectiva en niños: los 5 mejores juguetes de Pocoyó y Plim Plim para que aprendan a valorar las emociones de los demás