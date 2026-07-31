5 juguetes de ‘My Little Pony’ y ‘Masha y el Oso’ que ayudarán a los niños a calmar los nervios por el regreso a clases
El regreso a clases a veces puede ser complicado... ¡Pero siempre hay una manera extra de apoyar a los niños!
Aunque actualmente los niños se encuentran disfrutando de sus vacaciones, sabemos que estas no serán eternas y que cada regreso a clases implica un nuevo reto para los chicos, por lo que hay algunas alternativas que podrían hacer más llevadero este proceso.
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Ante este evento, es importante que sepas que cada niño tiene un proceso de adaptación distinto y que hay quienes requieren un “extra” para adaptarse a los cambios, por ello te compartiremos una lista con algunos juguetes de My Little Ponny y Masha y el Oso que podrían ayudar a mantener la calma para volver a la escuela.
Juguetes de My Little Pony que ayudan a los niños a relajarse
A lo largo de los años, My Little Pony se ha convertido en una de las caricaturas favoritas de los niños, pues la diversión sana y demás temas como la valentía y el valor les transmiten la calma que durante el día a día suele ser necesaria.
Los peluches de My Little Pony ayudan a los niños a relajarse y a procesar sus emociones como cualquier otro, aunque estás hablando de sus personajes favoritos, lo que puede hacer una gran diferencia.
Está comprobado que los peluches ayudan a calmar el sistema nervioso, además de que las texturas reducen los niveles de ansiedad.
Juguetes de Masha y el Oso que ayudan a los niños a relajarse
Otra caricatura que consigue atraer la atención de los niños sin duda es Masha y el Oso, la cuál capítulo a capítulo comparten divertidas aventuras así como lecciones donde la diversión es el eje del programa.
- El peluche con música de Masha y el Oso es una gran opción que puede funcionar para dar tranquilidad en momentos tensos, además de que las melodías de este pueden dar paso a dormir plenamente.
- Moda Que Se Acomoda: Hora De Dormir: Es un set que ayuda a los niños comprender la rutina para tomar un gran descanso de una manera divertida pues incluye a Masha preparándose para dormir quien se lava los dientes y cambia de ropa, ideal para entender lo que es un nuevo día con todas las actividades que este conlleva como el ir a la escuela.