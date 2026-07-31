7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

5 juguetes de ‘My Little Pony’ y ‘Masha y el Oso’ que ayudarán a los niños a calmar los nervios por el regreso a clases

El regreso a clases a veces puede ser complicado... ¡Pero siempre hay una manera extra de apoyar a los niños!

Juguetes y peluches de My Little Pony y Masha y el Oso
|Hasbro / Panadería

Escrito por: André Gutiérrez

Aunque actualmente los niños se encuentran disfrutando de sus vacaciones, sabemos que estas no serán eternas y que cada regreso a clases implica un nuevo reto para los chicos, por lo que hay algunas alternativas que podrían hacer más llevadero este proceso.

Te puede interesar: 3 capítulos de ‘Pocoyó' y ‘Masha y el Oso’ para que los niños regresen a clases con entusiasmo

Ante este evento, es importante que sepas que cada niño tiene un proceso de adaptación distinto y que hay quienes requieren un “extra” para adaptarse a los cambios, por ello te compartiremos una lista con algunos juguetes de My Little Ponny y Masha y el Oso que podrían ayudar a mantener la calma para volver a la escuela.

Juguetes de My Little Pony que ayudan a los niños a relajarse

A lo largo de los años, My Little Pony se ha convertido en una de las caricaturas favoritas de los niños, pues la diversión sana y demás temas como la valentía y el valor les transmiten la calma que durante el día a día suele ser necesaria.

Pinkie Pie de My Little Pony
|Hasbro

Los peluches de My Little Pony ayudan a los niños a relajarse y a procesar sus emociones como cualquier otro, aunque estás hablando de sus personajes favoritos, lo que puede hacer una gran diferencia.

Rainbow Dash de My Little Pony
|Hasbro

Está comprobado que los peluches ayudan a calmar el sistema nervioso, además de que las texturas reducen los niveles de ansiedad.

Rarity de My Little Pony
|Hasbro

Juguetes de Masha y el Oso que ayudan a los niños a relajarse

Otra caricatura que consigue atraer la atención de los niños sin duda es Masha y el Oso, la cuál capítulo a capítulo comparten divertidas aventuras así como lecciones donde la diversión es el eje del programa.

  • El peluche con música de Masha y el Oso es una gran opción que puede funcionar para dar tranquilidad en momentos tensos, además de que las melodías de este pueden dar paso a dormir plenamente.
    Peluches de Masha y el Oso
    |Panadería
  • Moda Que Se Acomoda: Hora De Dormir: Es un set que ayuda a los niños comprender la rutina para tomar un gran descanso de una manera divertida pues incluye a Masha preparándose para dormir quien se lava los dientes y cambia de ropa, ideal para entender lo que es un nuevo día con todas las actividades que este conlleva como el ir a la escuela.
    Juguetes de Masha y el Oso
    |Panadería

Galerías y Notas Azteca 7

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo