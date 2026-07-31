5 juguetes de ‘My Little Pony’ y ‘Masha y el Oso’ que ayudarán a los niños a calmar los nervios por el regreso a clases

Aunque actualmente los niños se encuentran disfrutando de sus vacaciones, sabemos que estas no serán eternas y que cada regreso a clases implica un nuevo reto para los chicos, por lo que hay algunas alternativas que podrían hacer más llevadero este proceso.

Te puede interesar: 3 capítulos de ‘Pocoyó' y ‘Masha y el Oso’ para que los niños regresen a clases con entusiasmo

Ante este evento, es importante que sepas que cada niño tiene un proceso de adaptación distinto y que hay quienes requieren un “extra” para adaptarse a los cambios, por ello te compartiremos una lista con algunos juguetes de My Little Ponny y Masha y el Oso que podrían ayudar a mantener la calma para volver a la escuela.

Juguetes de My Little Pony que ayudan a los niños a relajarse

A lo largo de los años, My Little Pony se ha convertido en una de las caricaturas favoritas de los niños, pues la diversión sana y demás temas como la valentía y el valor les transmiten la calma que durante el día a día suele ser necesaria.

|Hasbro

Los peluches de My Little Pony ayudan a los niños a relajarse y a procesar sus emociones como cualquier otro, aunque estás hablando de sus personajes favoritos, lo que puede hacer una gran diferencia.

|Hasbro

Está comprobado que los peluches ayudan a calmar el sistema nervioso, además de que las texturas reducen los niveles de ansiedad.

|Hasbro

Juguetes de Masha y el Oso que ayudan a los niños a relajarse

Otra caricatura que consigue atraer la atención de los niños sin duda es Masha y el Oso, la cuál capítulo a capítulo comparten divertidas aventuras así como lecciones donde la diversión es el eje del programa.

