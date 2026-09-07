6 episodios de Peppa Pig y Bluey que enseñan a los niños a comprender un divorcio

La separación en una familia no es nada sencilla de asimilar, en especial para cuando los niños están pequeños y se les tiene que explicar que sus padres ya no seguirán juntos de la misma forma. De acuerdo con un artículo de Association of Child Psychotherapists, este proceso requiere de un acompañamiento emocional integral y también se puede complementar con herramientas accesibles para todos, como los episodios de caricaturas estilo Peppa Pig y Bluey que tienen valiosas lecciones.

¿Cómo ayudar a los niños en un divorcio? Los mejores episodios de Bluey y Peppa Pig para este proceso