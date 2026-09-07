6 episodios de Peppa Pig y Bluey que enseñan a los niños a comprender un divorcio
Aunque las rupturas pueden ser muy complicadas para los niños, hay capítulos de Bluey y Peppa Pig que pueden convertirse en un gran acompañamiento.
La separación en una familia no es nada sencilla de asimilar, en especial para cuando los niños están pequeños y se les tiene que explicar que sus padres ya no seguirán juntos de la misma forma. De acuerdo con un artículo de Association of Child Psychotherapists, este proceso requiere de un acompañamiento emocional integral y también se puede complementar con herramientas accesibles para todos, como los episodios de caricaturas estilo Peppa Pig y Bluey que tienen valiosas lecciones.
¿Cómo ayudar a los niños en un divorcio? Los mejores episodios de Bluey y Peppa Pig para este proceso
- "Larenzo Lion". Esta historia no es protagonizada precisamente por Peppa Pig, sino que el centro de atención es Larenzo Lion, que tiene dos casas y causa mucha curiosidad entre sus amigos. Y si bien no aborda directamente la palabra "divorcio", sí va mostrando la idea de que no siempre hay que seguir lo que todos creen "normal" para tener una vida feliz y este personaje lo demuestra porque siempre está contento entre sus hogares.
"The Quarrel". Este es uno de los episodios de Peppa Pig donde se refleja que no todo siempre sale bien y que no hay nada de malo en eso. Todo empieza porque se pelea con su amiga Suzy y toman la decisión de ya no ser amigas, aunque después logran arreglar sus conflictos. De modo que los pequeños pueden darse cuenta de que los conflictos casi siempre tienen solución y alejarse de alguien también es un camino a poder mejorar la convivencia.
- "La casa nueva". La trama aborda la experiencia de la familia Pig haciendo una mudanza y cómo pasan de tener dudas sobre este lugar, a darse cuenta de que esta es una oportunidad para formar un nuevo hogar. Por lo que es una buenísima opción para que los niños no vean los cambios como algo negativo y estén optimistas a experiencias desconocidas.
"Mamás y papás". En este episodio, aparecen dos personajes entrañables de Bluey: Indy y Rusty, quienes terminan peleándose porque no logran ponerse de acuerdo para jugar a la casita. La trama de pelea y reconciliación, resulta de gran utilidad para mostrarle a los pequeños que hay veces en las que las discusiones son inevitables y por eso es mejor buscar una solución antes de que todo empeore, incluso si eso significa tener que alejarse por un rato.
- "Helicopter". Todo ocurre cuando durante una visita de Winton, amigo de Bluey, le da por platicar que sus papás no viven juntos y lo cuenta con total normalidad, pues ya está acostumbrado a esto y para él no es extraño, por lo que los demás también lo toman como algo común. Aunque no hay muchas más fábulas en este episodio, con esa aclaración del simpático perrito se les puede dar el ejemplo a los pequeños de que hay muchos tipos de familias y todas son igual de importantes.
- "The decider". La trama gira alrededor de Chucky, que tiene que tomar una decisión y llega al punto de sentirse dividido entre sus padres. Este es uno de los episodios de Bluey o Peppa Pig que ayuda a tener conversaciones necesarias con los niños, como el hecho de que alguien se va a ir de la casa pero que eso no significa que ya no vayan a estar juntos nunca más.