6 capítulos de Peppa Pig y Pocoyó para motivar a los niños a lavarse los dientes

Las rutinas no son las favoritas de los niños, mucho menos si lo sienten como tareas aburridas y que son una imposición más que un bienestar, como ocurre en el caso de tener de lavarse los dientes en horarios específicos. La buena noticia es que inculcarles la responsabilidad por esta práctica se vuelve mucho más sencillo con herramientas entretenidas, como los capítulos de Peppa Pig y Pocoyó que tienen lecciones importantes sobre la higiene personal.

¿Por qué a los niños no les gusta lavarse los dientes? 6 capítulos de Pocoyó y Peppa Pig para que tengan este buen hábito