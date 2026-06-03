6 episodios de Masha y el Oso perfectos para enseñarles a los niños sobre higiene personal

Masha y el Oso es un programa que se ha ganado el corazón de millones de niños alrededor del mundo por su humor y por las importantes lecciones que imparte de manera digerible y amigable. Como ejemplo, a continuación enlistamos algunos capítulos del emblemático programa ruso que hablan sobre higiene personal. No solo te dejarán varias risas incluso a ti como adulto, sino sus mensajes se pueden quedar en la memoria de tus hijos o sobrinos.

6 capítulos de Masha y el Oso para aprender sobre higiene personal

1. "Día de lavado"

En este divertido episodio, Masha hace enloquecer al Oso porque, mientras él se encuentra en su día de lavado, continuamente debe atender a la niña porque se ensucia una y otra vez. Más de una familia se puede sentir identificada indirectamente con esta aventura tan cotidiana.

2. "El poder de un baño"

Masha deja a un lado su capacidad habitual para el desastre y le enseña a los animalitos del bosque una importante lección sobre la limpieza personal en este capítulo. Todos comienzan teniendo comezón pero pronto aprenden que un buen baño puede cambiarlo todo.

3. "¡Mejórate pronto!"

De nuevo tenemos un episodio que provoca muchas risas entre los niños pero, como trasfondo, tiene una importante lección sobre el autocuidado. Aquí, el Oso finge estar enfermo para librarse temporalmente de las travesuras de Masha, pero ella se empeña en "curarlo".

4. "La súper terrorífica historia del niño con miedo al agua"

Dentro de la colección de "Las historias espeluznantes de Masha" se encuentra una especie de divertida fábula sobre un niño que, por no querer bañarse, se transforma en cerdito. Afortunadamente todo termina bien, tanto para el niño de la historia como para nuestros queridos personajes.

5. "La dolce vita"

A casi todos los niños les gustan los dulces, pero consumirlos en exceso puede tener diversas consecuencias y una de ellas tiene que ver con la salud dental. En este capítulo de Masha y el Oso, nuestra protagonista aprende la importante lección a través de una de sus grandes travesuras.

6. "6 consejos de Masha para mantenerte sano"

Más que un episodio unitario, se trata de una recopilación de capítulos de Masha y el Oso que se tratan sobre autocuidado e higiene. Resultan perfectos para maratonear.