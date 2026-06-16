6 ideas de juguetes de Toy Story para regalarles a los niños por menos de 450 pesos

Este jueves se estrena Toy Story 5 en los cines de México y miles de familias están emocionadas por descubrir las nuevas aventuras de Buzz Lightyear y Woody. Anteriormente, te compartimos un resumen rápido para que tú y tus hijos estuvieran al tanto de la historia, pero ahora te presentamos algunas opciones de juguetes que puedes regalarles por menos de 450 pesos. Se trata de alternativas económicas ideales para sorprender a los pequeños el día del estreno.

Uno por uno, los juguetes económicos de Toy Story para niños

Con el estreno de Toy Story 5, los juguetes inspirados en los personajes de Disney y Pixar vuelven a estar en tendencia. Por ello, resulta muy fácil encontrarlos en supermercados, jugueterías y plataformas de venta en línea. Algunas opciones económicas son las siguientes:

1. Muñeco de Woody: Es una figura inspirada en Woody con articulaciones móviles y su característico sombrero. Es ideal para niños de 3 años en adelante y puede encontrarse por alrededor de 279 pesos.

Es una figura inspirada en Woody con articulaciones móviles y su característico sombrero. 2. Paquete de dos figuras coleccionables: Incluye a Buzz Lightyear y Woody en tamaño pequeño, ambos con cuerpo articulado para que los niños puedan recrear sus escenas favoritas. Su precio aproximado es de 215 pesos por las dos figuras.

Estos juguetes de Toy Story son económicos.|(ESPECIAL)

3. Muñeco de Buzz Lightyear: Esta figura mide 30.48 centímetros y está recomendada para niños de 3 años en adelante. Actualmente puede encontrarse en oferta por aproximadamente 419 pesos.

Esta figura mide 30.48 centímetros y está recomendada para niños de 3 años en adelante. 4. Juego clásico "¿Sabes quién soy?": Se trata de una versión inspirada en los personajes principales de Toy Story que ayuda a estimular la memoria y la observación de los niños. Su costo ronda los 237 pesos.

Se trata de una versión inspirada en los personajes principales de Toy Story que ayuda a estimular la memoria y la observación de los niños. 5. Lonchera de Toy Story: Aunque no es un juguete como tal, es una opción práctica que añade diversión y personalidad a la hora de la comida. Dependiendo del modelo, su precio puede variar entre 150 y 300 pesos.

Aunque no es un juguete como tal, Dependiendo del modelo, su precio puede variar entre 150 y 300 pesos. 6. Dominó de Toy Story: El tradicional juego de fichas llega con ilustraciones de los personajes favoritos de los pequeños y una práctica caja metálica para guardarlo. Es una alternativa familiar, educativa y entretenida que cuesta alrededor de 239 pesos.

Otras ideas de juguetes caseros de Toy Story para niños

Si no tienes presupuesto para comprar regalos de Toy Story, también puedes crear juguetes caseros utilizando ropa vieja y materiales que ya tengas en casa. Estas manualidades son económicas, divertidas y fomentan la creatividad de los niños.