6 juguetes de Masha y el Oso que ayudan a los niños a desarrollar habilidades motrices
Con estas opciones, los niños pueden crear situaciones imaginarias para que practiquen con su cuerpo
El desarrollo de las habilidades motrices comienza desde los primeros años: los niños pueden fortalecer la coordinación, el equilibrio y la precisión de sus movimientos mientras juegan. Los juguetes de Masha y el Oso pueden convertirse en herramientas para acompañar este proceso de una manera divertida y cercana.
No existe una lista oficial de juguetes de la serie diseñada específicamente para desarrollar la motricidad. Sin embargo, los juegos que implican manipular objetos, construir, encajar, mover figuras o seguir instrucciones pueden crear oportunidades para practicar estas habilidades.
Juguetes de Masha y el Oso que convierten el juego en una oportunidad para desarrollar la motricidad
Más que buscar un juguete que "enseñe" directamente habilidades motrices, lo importante es observar qué movimientos permite realizar y acompañar al niño mientras explora. Desde tomar pequeñas piezas hasta construir escenarios, estas opciones pueden ayudar a reforzar la coordinación y el control de los movimientos.
- Set de figuras de Masha y el Oso. Las figuras permiten que los niños las tomen, muevan, acomoden y coloquen en diferentes escenarios. Estos movimientos sencillos pueden favorecer la coordinación entre las manos y la vista. El juego simbólico también permite que los pequeños practiquen movimientos precisos mientras inventan sus propias historias.
- Casa de juegos de Masha y el Oso. Una casa de juguete puede convertirse en un escenario para mover personajes, abrir y cerrar puertas, acomodar muebles pequeños y organizar diferentes objetos. Manipular estos elementos puede ayudar a fortalecer la motricidad fina y el control de las manos.
- Rompecabezas de Masha y el Oso. Los rompecabezas requieren observar formas, tomar piezas y colocarlas en el espacio correspondiente. Esta actividad puede favorecer la coordinación ojo-mano y la concentración. Buscar dónde encaja cada pieza también ayuda a que los niños practiquen movimientos pequeños y controlados.
- Bloques de construcción de Masha y el Oso. Construir torres, casas o escenarios con bloques permite que los niños apilen, separen y acomoden diferentes piezas. Este tipo de juego puede ayudar a desarrollar la precisión de los movimientos y la coordinación de ambas manos. Además, derribar y volver a construir ofrece nuevas oportunidades para experimentar.
- Peluches de Masha y el Oso. Aunque parecen juguetes sencillos, los peluches pueden motivar a los pequeños a cargar, abrazar, mover y colocar a sus personajes favoritos en distintos lugares. Estos movimientos pueden estimular la coordinación corporal y favorecer el juego activo. También pueden combinarse con actividades como caminar, agacharse o estirarse.
- Juegos de mesa de Masha y el Oso. Los juegos que requieren tomar fichas, lanzar dados, mover piezas o respetar turnos pueden convertirse en una oportunidad para practicar la motricidad fina. Manipular objetos pequeños de manera controlada ayuda a que los niños trabajen la precisión mientras se divierten. Además, seguir instrucciones permite combinar el movimiento con la atención y la memoria.