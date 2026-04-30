7 juguetes de Bluey para regalar este 30 de abril, día del Niño y la Niña 2026

Bluey es uno de los personajes más queridos de las caricaturas infantiles, y no es casualidad. Su éxito radica en lo divertido y cercano que resulta para los niños. Por eso, si quieres sorprender a tu hijo(a) este Día del Niño 2026, los juguetes de esta serie animada son una excelente opción, sobre todo si tienes poco tiempo.

¿Cuáles son los juguetes de Bluey para regalar el Día del Niño 2026?

Los juguetes originales de Bluey se encuentran fácilmente en tiendas departamentales y supermercados. En fechas especiales suelen tener promociones que vale la pena aprovechar. Estas son algunas ideas que destacan:



Libro magnético de Bluey: Es un formato grande e interactivo. Perfecto para estimular la lectura y la creatividad al mismo tiempo . Ideal si a tu hijo le gusta escuchar historias o inventarlas.

Es un formato grande e interactivo. . Ideal si a tu hijo le gusta escuchar historias o inventarlas. La casita de Bluey: Recrea el hogar del personaje con figuras y accesorios. Fomenta el juego imaginativo y la creación de historias . Incluye una figura principal y varios elementos para jugar.

Puedes encontrar los juguetes originales de Bluey en tiendas departamentales y supermercados.|(ESPECIAL)

Recrea el hogar del personaje con figuras y accesorios. . Incluye una figura principal y varios elementos para jugar. Parque de juegos de Bluey: Un set tipo parque temático con piezas sencillas. Diseñado para desarrollar habilidades motoras y creatividad en niños pequeños . Recomendado para mayores de 4 años.

Un set tipo parque temático con piezas sencillas. . Recomendado para mayores de 4 años. Caja registradora de Bluey: Juguete interactivo con sonidos, frases y accesorios. Ayuda a aprender números mientras juegan a “la tienda”. Incluye escáner y tarjeta, lo que lo hace más realista.

Otras ideas de juguetes de Bluey hechas a mano

Si no tienes tiempo de salir a comprar, también puedes optar por manualidades. Las opciones DIY son económicas y tienen un valor emocional único. Aquí algunas ideas:



Figura de felpa de Bluey: Puedes crear un minipeluche con fieltro y relleno. Es un regalo personalizado y muy especial .



Puedes crear un minipeluche con fieltro y relleno. . Bolsa pequeña de Bluey: Usa ropa vieja para diseñar una bolsita práctica. Ideal para reutilizar materiales y crear algo útil .

Usa ropa vieja para diseñar una bolsita práctica. . Cojines de Bluey: Decora su habitación con cojines del personaje. Transforman el espacio y lo hacen más divertido y acogedor.

Manualidades de Bluey.|(ESPECIAL/Pinterest)

Con estas opciones, puedes regalar algo especial sin gastar de más y con un toque creativo que hará la diferencia. No olvides que también puedes ver los mejores capítulos completos de Bluey en Azteca 7.