7 capítulos de Plim Plim y Bluey que enseñan a los niños a no hablar con desconocidos

Hablar con los niños sobre seguridad personal y el trato con personas que no conocen puede ser más sencillo cuando se utilizan historias que ellos ya disfrutan. Aunque Bluey y Plim Plim no tienen una lista oficial de episodios dedicados exclusivamente a enseñarles a no hablar con desconocidos, sí cuentan con aventuras que permiten conversar sobre la confianza, los límites, la prevención y la importancia de permanecer cerca de los adultos responsables. Estas historias pueden servir como punto de partida para que los padres expliquen que no todas las personas que se acercan tienen las mismas intenciones y que, ante una situación que les genere incomodidad o miedo, es importante buscar a un adulto de confianza.

Capítulos de Bluey y Plim Plim para enseñarles a los niños que NO deben hablar con desconocidos

Más que presentar una regla de “no hables con nadie”, estos episodios pueden aprovecharse para enseñar a los pequeños a reconocer situaciones seguras, seguir indicaciones y pedir ayuda cuando sea necesario. Aquí están siete opciones que pueden complementar una conversación en casa.

