7 capítulos de Plim Plim y Bluey que enseñan a los niños a no hablar con desconocidos
¿Qué haría tu hijo si se separara de ti en un lugar público? Estos episodios pueden servir para practicar juntos qué hacer ante una situación inesperada
Hablar con los niños sobre seguridad personal y el trato con personas que no conocen puede ser más sencillo cuando se utilizan historias que ellos ya disfrutan. Aunque Bluey y Plim Plim no tienen una lista oficial de episodios dedicados exclusivamente a enseñarles a no hablar con desconocidos, sí cuentan con aventuras que permiten conversar sobre la confianza, los límites, la prevención y la importancia de permanecer cerca de los adultos responsables. Estas historias pueden servir como punto de partida para que los padres expliquen que no todas las personas que se acercan tienen las mismas intenciones y que, ante una situación que les genere incomodidad o miedo, es importante buscar a un adulto de confianza.
Capítulos de Bluey y Plim Plim para enseñarles a los niños que NO deben hablar con desconocidos
Más que presentar una regla de “no hables con nadie”, estos episodios pueden aprovecharse para enseñar a los pequeños a reconocer situaciones seguras, seguir indicaciones y pedir ayuda cuando sea necesario. Aquí están siete opciones que pueden complementar una conversación en casa.
- “Camping” – Bluey. En este episodio de la primera temporada, Bluey conoce a Jean-Luc durante unas vacaciones familiares de campamento. Ambos comienzan a jugar y pasan tiempo juntos mientras sus familias se encuentran en el mismo entorno. Aunque la historia no trata sobre el peligro de los desconocidos, puede servir para explicar una diferencia importante: conocer a alguien nuevo no significa automáticamente que exista confianza, y cuando los niños están en un lugar desconocido deben mantenerse cerca de los adultos que los acompañan.
- “El mercado” – Bluey. La visita a un espacio público permite hablar sobre lo que ocurre cuando los niños están en lugares con muchas personas y pueden distraerse fácilmente. Es una oportunidad para recordarles que, cuando salen de casa, deben saber dónde están sus padres o el adulto responsable. El capítulo puede acompañarse con preguntas sencillas como: “¿Qué harías si no encuentras a mamá o papá?” o “¿A qué adulto pedirías ayuda?”. De esta manera, el episodio se convierte en una herramienta para practicar qué hacer si un niño se separa accidentalmente de su familia.
- “El Reino de la Amistad” – Plim Plim. Este capítulo de Plim Plim sí existe en YouTube y está disponible en el canal oficial de El Payaso Plim Plim. La historia gira alrededor de la amistad y de cómo los personajes interactúan durante un juego. Puede aprovecharse para hablar sobre la confianza y los límites personales: un amigo, un compañero o incluso una persona conocida no tiene derecho a hacer sentir incómodo a un niño. También permite explicar que los pequeños siempre pueden contarle a un adulto de confianza cuando algo no les parece correcto.
- “Un misterio misterioso” – Plim Plim. En este episodio, los niños juegan a ser detectives y Nesho presta a Bam un libro que termina perdiéndose. La aventura posteriormente se traslada al Parque Mágico de los Misterios, donde los personajes siguen diferentes pistas. Aunque la trama se centra principalmente en la responsabilidad sobre los objetos, puede utilizarse para hablar de qué hacer cuando ocurre algo inesperado: detenerse, pedir ayuda y acudir a una persona adulta de confianza en lugar de intentar resolver solos una situación que los haga sentir inseguros.
- “La carretilla” – Bluey. Los juegos de imaginación son una parte importante de Bluey y este tipo de episodios pueden servir para que los padres expliquen que jugar a representar una situación no significa que esa situación sea apropiada en la vida real. A partir del juego de roles, los adultos pueden enseñar a los niños quiénes son las personas a las que pueden acudir cuando necesitan ayuda y recordarles que no tienen que seguir a alguien simplemente porque se los pida.
- “The Pool” – Bluey. En este capítulo de la primera temporada, Bluey y Bingo van a la piscina con su papá, pero descubren que olvidaron varios artículos importantes que su mamá había preparado. La historia muestra cómo algunos elementos que parecen aburridos, como el bloqueador o llevar lo necesario, son importantes para disfrutar de una salida de manera segura. Es una buena opción para ampliar la conversación hacia la prevención durante las salidas: permanecer cerca del adulto responsable, seguir las reglas del lugar y avisar si algo sucede.
- “Shadowlands” – Bluey. En este episodio, Bluey, Coco y Snickers juegan durante un picnic siguiendo una regla muy concreta: desplazarse únicamente por las zonas de sombra. La historia permite hablar sobre la importancia de escuchar instrucciones y respetar ciertas reglas para evitar accidentes.