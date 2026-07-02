7 figuras de colección de Paw Patrol, perfectas para regalar por el fin de año escolar

Si estás buscando el regalo perfecto para el fin del ciclo escolar o para un cumpleaños infantil, a continuación te mostraremos algunas de las mejores figuras de colección de Paw Patrol que puedes conseguir actualmente. Por su diversidad de personajes entrañables y su mezcla de acción con aventura, este es uno de los programas más exitosos entre los niños desde hace años.

Los siguientes productos de Paw Patrol pueden conseguirse en México, ya sea comprando en línea o visitando tiendas físicas. Cualquiera de ellos le puede encantar a tu hijo, primito o sobrino.

7 figuras de colección de Paw Patrol para regalar

|Crédito: Spin Master / Mega Bloks

1. Set de construcción de Chase

Para los niños que están interesados en comenzar a armar sus propios juguetes o experimentar con la construcción mediante bloques, este set puede ser un gran regalo. Viene con una figura de Chase y con 30 bloques para formar su auto de policía y torre de vigilancia.

2. Set de figuras de colección de Paw Patrol

|Crédito: Spin Master / Luppa

Este set viene con 6 de los personajes favoritos entre los niños: Chase, Marshall, Skye, Liberty, Rocky y Zuma. También tiene una torre de control y un libro de aventuras.

3. Set de figuras de aniversario

|Crédito: Spin Master

Aquí tenemos un paquete más completo para quienes no pueden decidirse por un solo personaje de Paw Patrol. Viene con 10 figuras, entre ellas hay favoritos de todos como Marshall, Skye o Rex. Son ideales para que los niños puedan crear sus propias historias y aventuras.

4. Vehículo quitanieves de Everest

|Crédito: Spin Master

La mayoría de los perritos que podemos ver en el icónico programa tiene ya una figura de acción a la venta, muchas veces incluso con su propio vehículo. Este es el caso de Everest, la cachorrita que tiene su vehículo para retirar nieve.

5. Figuras de la película

|Crédito: Spin Master

Lo que este set de figuras de colección de Paw Patrol tiene de especial son sus uniformes, que remiten directamente a la película animada de estos personajes. Son 6 figuras, de Chase, Marshall, Skye, Rubble, Rocky y Zuma.

6. Peluches de Paw Patrol

|Crédito: Spin Master / Gund

Hay niños que adoran coleccionar peluches y, si conoces a uno de ellos, tienes la oportunidad de regalarle una figura suavecita de Paw Patrol. Entre los personajes que tienen su versión afelpada se encuentra la emblemática Skye.

7. Vehículo de bomberos de Marshall

|Crédito: Spin Master

Otro de los sets de colección más cool que están a la venta es el vehículo de bomberos de Marshall, que incluye luces y sonidos.