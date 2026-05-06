7 ideas de juguetes de Roblox para regalarles a los niños por menos de 500 pesos

Roblox es una de las plataformas para juegos en línea más populares del momento, por lo que no resulta extraño que niños de todas las edades quieran coleccionar artículos de esta temática. El lado bueno de esta "fama", es que actualmente existen una gran variedad de juguetes pensados para dar un rato de diversión e impulsar su imaginación, incluso cuando están alejados de las pantallas.

Así que si te quieres lucir con regalos de Roblox, pero sin tener que gastarte todos tus ahorros, entonces te alegrará saber que hay versiones que no valen más de 500 pesos y que son muy fáciles de conseguir. Por lo que a pesar de que ya pasó el Día del Niño 2026, todavía podrás encontrar figuras, juegos de mesa y peluches a un excelente precio.

¿Cuáles son los juguetes de Roblox para regalar? Las opciones que cuestan menos de 500 pesos