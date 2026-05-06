7 ideas de juguetes de Roblox para regalarles a los niños por menos de 500 pesos
Sorprende a los más pequeños de tu hogar con estos juguetes de Roblox que son baratos y excelentes para impulsar la imaginación fuera de la pantalla.
Roblox es una de las plataformas para juegos en línea más populares del momento, por lo que no resulta extraño que niños de todas las edades quieran coleccionar artículos de esta temática. El lado bueno de esta "fama", es que actualmente existen una gran variedad de juguetes pensados para dar un rato de diversión e impulsar su imaginación, incluso cuando están alejados de las pantallas.
Así que si te quieres lucir con regalos de Roblox, pero sin tener que gastarte todos tus ahorros, entonces te alegrará saber que hay versiones que no valen más de 500 pesos y que son muy fáciles de conseguir. Por lo que a pesar de que ya pasó el Día del Niño 2026, todavía podrás encontrar figuras, juegos de mesa y peluches a un excelente precio.
¿Cuáles son los juguetes de Roblox para regalar? Las opciones que cuestan menos de 500 pesos
- Paquetes de figuras coleccionables. Una buena forma de empezar con las colecciones son con muñecos de Roblox. Hay paquetes en edición miniatura que traen 24 personajes de este videojuego y cuestan 496 pesos mexicanos.
- Juguetes tipo lanzador de Roblox. Para que se sientan inmersos en los videojuegos, puedes regalar un lanzador didáctico. Estos modelos son interactivos y hay modelos desde los 399 pesos mexicanos.
- Ballerina Capuchina de plástico. Si "Ballerina Capuchina" es una de las preferidas del universo de Roblox para tus hijos o sobrinos, puedes regalarles una muñeca con acabados realistas y con trajes especiales, como los que luce en línea. El precio es de solo 249 pesos mexicanos.
- Memorama con los personajes principales. Otra opción de juguetes de Roblox baratos y seguros de usar, son los memoramas o "juegos de memoria". Como su nombre lo dice, el chiste es que los niños ejerciten su memoria mientras se diviertan y el precio ronda los 149 pesos mexicanos.
- Peluches de Roblox. Si quieres dar un regalo que siempre tengan presente, los peluches son una excelente alternativa porque pueden ponerse en su recámara o llevárselos a todas partes. Dependiendo del tamaño y el personaje, el costo va desde los 199 pesos mexicanos.
- Llavero "Pixel Cat". Aunque no lo parezca, los llaveros pueden ser un gran detalle para decorar una mochila o para que los niños los usen como adorno, en especial cuando traen a sus personajes preferidos. El modelo de "Pixel Cat" se ve súper realista y vale 119 pesos mexicanos.
- Figuras de Roblox con piezas intercambiables. A diferencia de los muñecos de plástico para colección, hay figuras de Roblox que vienen listas para armarse con pequeños cubos de plástico. Estos juguetes son ideales para impulsar la imaginación, pues solo con intercambiar las piezas pueden crear su propio universo. El precio es de 428 pesos mexicanos en ventas de internet.