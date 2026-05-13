7 juguetes de cocina para niños y niñas que sueñan con ser chefs; están perfectos para regalar de cumpleaños

Muchos de nosotros tuvimos nuestra época en que soñábamos con hornear pasteles o elaborar coloridos bocadillos dignos de un gran chef; algunos crecieron para cumplir ese sueño o simplemente recuerdan con cariño esos años. Si tienes un hijo o sobrino que se encuentra en esa etapa, te compartimos algunos juguetes de cocina divertidos y bonitos. Están perfectos para regalar en una fiesta de cumpleaños.

Algunos de estos juguetes para niñas y niños requieren la supervisión adulta en todo momento, es importante considerarlo a la hora de regalarlos.

7 juguetes de cocina para niños y niñas; pueden ser un gran regalo de cumpleaños

|Crédito: Mi Alegría

1. Fábrica de crepas

Comenzamos la lista con un juego que promete ayudar a los más pequeños a preparar sus primeras crepas dulces o saladas. Este set de Mi Alegría tiene todo lo que necesitas para elaborar este platillo, incluyendo la decoración; también viene con algunas recetas.

2. Hornito eléctrico de Minnie

|Crédito: Apache

Así como alguna vez soñaste con tener tu propio horno para hacer postres, los niños de ahora tienen juguetes de cocina como este hornito eléctrico de Minnie, fabricado por la marca Apache. Funciona con electricidad y sirve para preparar pequeños postres comestibles, por eso es uno de los mejores juguetes de cocina para niños que podrías regalar.

3. Hornito mágico

|Crédito: Play-Doh

Esta es una alternativa de Play-Doh para los niños más pequeños que quieren jugar con su primer hornito. Aquí los "postres" se hacen con plastilina y el horno de pilas enciende de luz blanca a roja para indicar que la "comida" ya está lista.

4. Fábrica de pizzas, uno de los juguetes de cocina que puedes regalar en un cumpleaños

|Crédito: Mi Alegría

Tus hijos o sobrinos podrán elaborar sus pizzas exactamente cómo las prefieran, con los moldes y mezcladores que incluye este kit. Las preparaciones son compatibles con hornos convencionales o de microondas como los que tienes en casa. Esto lo hace una gran opción de juguete de cocina para regalar en un cumpleaños.

5. Fábrica de helados con plastilina

|Crédito: Play-Doh

Los niños pueden dar rienda suelta a su imaginación con este set para preparar "helados" y "paletas" hechos de plastilina Play-Doh. Tiene diferentes moldes y cortadores para dar la textura perfecta.

6. "Mi primer puesto de tacos"

|Crédito: Mi Alegría

Para los niños que amen con locura los antojitos mexicanos se creó este juguete de cocina. Consiste en armar tu propio "puesto de tacos" miniatura; es un set con muchos detalles y piezas pequeñas inspiradas en la cocina mexicana. Los "taquitos" que prepares se pueden convertir en llaveros y decoraciones.

7. Panadería de arena mágica

|Crédito: Cra-Z-Art

Como alternativa a la plastilina, existe la "arena mágica" para crear variedad de "postres". Este producto de la marca Cra-Z-Art es altamente maleable, su textura permite utilizarlo para crear diferentes formas con moldes y cortadores.