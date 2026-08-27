8 juguetes de Peppa Pig y Bluey que enseñan a los niños a no dejarse de nadie

Aprender a poner límites es una habilidad que los niños pueden desarrollar desde los primeros años: reconocer cuando algo no está bien, expresar lo que sienten y pedir ayuda son herramientas importantes para relacionarse con los demás. Los juguetes de Peppa Pig y Bluey pueden convertirse en aliados para practicar estas habilidades mediante el juego simbólico y la representación de situaciones cotidianas .

Juguetes de Peppa Pig y Bluey para aprender a poner límites

No se trata de enseñar a los niños a responder con agresividad. La idea es que aprendan a defenderse, decir “no” y buscar ayuda cuando alguien los hace sentir incómodos. El juego de roles permite representar situaciones sencillas y encontrar formas adecuadas de reaccionar .