8 juguetes de Peppa Pig y Bluey que enseñan a los niños a no dejarse de nadie
Pueden ayudar a que los niños comprendan que poner límites, hablar con seguridad, alejarse de un problema y pedir ayuda también son formas de cuidarse.
Aprender a poner límites es una habilidad que los niños pueden desarrollar desde los primeros años: reconocer cuando algo no está bien, expresar lo que sienten y pedir ayuda son herramientas importantes para relacionarse con los demás. Los juguetes de Peppa Pig y Bluey pueden convertirse en aliados para practicar estas habilidades mediante el juego simbólico y la representación de situaciones cotidianas.
Juguetes de Peppa Pig y Bluey para aprender a poner límites
No se trata de enseñar a los niños a responder con agresividad. La idea es que aprendan a defenderse, decir “no” y buscar ayuda cuando alguien los hace sentir incómodos. El juego de roles permite representar situaciones sencillas y encontrar formas adecuadas de reaccionar.
- Casa de Peppa Pig. Una casa de juguete permite representar escenas familiares y jugar con diferentes personajes. Los niños pueden practicar cómo expresar lo que quieren y establecer límites cuando otro personaje intenta quitarles un juguete o interrumpir su juego.
- Figuras de Peppa Pig y su familia. Las figuras facilitan la creación de historias en las que los pequeños pueden representar conflictos cotidianos. Decir “no me gusta”, “eso no está bien” o “quiero que pares” ayuda a reforzar la comunicación asertiva.
- Set de picnic de Peppa Pig. Este tipo de juego simbólico puede utilizarse para enseñar que compartir también requiere respetar las decisiones de los demás. Los niños pueden aprender que nadie está obligado a prestar sus juguetes o hacer algo que no quiere.
- Autobús escolar de Peppa Pig. Con este juguete es posible recrear situaciones que ocurren fuera de casa. Los pequeños pueden practicar qué hacer si otro niño los molesta, los excluye o intenta quitarles algo, incluyendo pedir ayuda a un adulto de confianza.
- Casa de Bluey. La casa de la familia Heeler ofrece distintos escenarios para inventar historias. Los niños pueden representar desacuerdos entre personajes y aprender que defender su opinión no significa tratar mal a los demás.
- Figuras de Bluey y Bingo. Estos personajes permiten crear juegos de roles sobre amistad y convivencia. Los pequeños pueden practicar cómo decir “no”, expresar lo que sienten y alejarse de una situación que los incomoda.
- Set de juegos inspirado en Bluey. Los accesorios para representar aventuras de la serie pueden convertirse en una herramienta para hablar sobre situaciones difíciles. A través de historias inventadas, los padres pueden preguntar qué haría el niño si alguien lo hace sentir mal o no respeta sus límites.
- Maletín o set de doctor de Bluey. El juego de profesiones ayuda a representar situaciones en las que es necesario escuchar y respetar al otro. Los niños pueden aprender que tienen derecho a expresar cuando algo les duele, les incomoda o no quieren continuar con una actividad.