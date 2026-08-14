3 juegos de mesa de Bluey para estimular la agilidad mental en los niños

Los juegos de mesa son la herramienta perfecta para estimular la agilidad mental en los niños de la manera más divertida. Mientras los más pequeños pasan horas de diversión jugando, su cerebro va entrenando diversos procesos de memoria, atención y razonamiento bajo presión. Si en tu hogar reina la Bluemania, a continuación te compartimos 3 juegos de mesa de Bluey que son perfectos para agilizar la mente y la concentración.

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Los mejores 3 juegos de mesa de Bluey para estimular la agilidad mental en niños

Bluey Dominó Infantil

El dominó es uno de los juegos de mesa más populares y con grandes beneficios para el desarrollo mental y qué mejor manera de sumergirse en la actividad que con la compañía de sus personajes favoritos. A través de este juego, los pequeños estimularán su concentración, memoria y pensamiento lógico; además de reforzar su paciencia al esperar su turno en cada ronda.

Dominó de Bluey | Crédito: NOVELTY CORP

Boom Boom Bluey

Esta actividad es súper divertida y sana. Aquel que logre formar grupos iguales de personajes y tocar la campana será el ganador. A lo largo del juego, los niños podrán aprender sobre la competencia sana, además de estimular sus reflejos y sus habilidades de coordinación.

Juego interactivo “Boom Boom Bluey”| Crédito: NOVELTY CORP

Bluey Juego de Búsqueda del Tesoro

Este juego es perfecto para que los niños aprendan sobre la resolución de problemas a través de la concentración y el pensamiento lógico. Lo mejor de todo es que también sirve para desarrollar la autoconfianza y el trabajo en equipo; al igual que la paciencia y la competencia sana, pues aquel que logre llegar primero a la meta será el ganador. Moose

Búsqueda del Tesoro de Bluey | Crédito: Moose

¿Dónde comprar juegos de mesa de Buey?

Todos los juegos de mesa enlistados pueden conseguirse fácilmente en línea. Solo ingresa a la tienda online de tu preferencia y busca el nombre de cada uno. La mayoría de ellos pueden conseguirse por menos de $200 pesos mexicanos, a excepción de la búsqueda del tesoro, cuyo costo es más elevado.

Así puedes ver los episodios de Bluey en México

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