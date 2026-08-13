7 juguetes de Bluey y Masha y el Oso que enseñan a los niños a tener paciencia
Si estás trabajando la paciencia en tus hijos y no quieres limitarte a regaños, los juguetes de sus caricaturas favoritas podrían ser una excelente herramienta.
La paciencia es parte de las cualidades fundamentales para tener una buena convivencia. Por eso es que resulta tan importante practicarla en todos los ámbitos y es ideal inculcarle esta virtud a los niños desde que son pequeños, para así reducir berrinches y enojos sin sentido, una misión que no tiene que ser solo con regaños, sino que también puede lograrse con juguetes de personajes infantiles que les gusten, como pueden ser Bluey o Masha y el Oso.
¿Cómo hacer que los niños se vuelvan más pacientes? 7 juguetes con Masha y el Oso y Bluey que les enseñan
- Casa familiar de Bluey. El hogar de la familia Heeler es de las escenografías más reconocibles de la serie y es donde pasan los personajes pasan la mayor parte de sus aventuras. Y una casita armable a escala es el regalo ideal para que fortalezcan su capacidad de espera mientras arman las piezas y van imaginando cómo jugar.
"La búsqueda del tesoro de Bluey". Por increíble que suene, los juegos de mesa son buenísimos para trabajar la paciencia. Y para los amantes de Bluey, está "La búsqueda del tesoro", que se parece un poco al "Turista" y consta de ir lanzando dados para avanzar casillas.
- Juegos de memoria con Bluey. Si se trata de juguetes que estimulan los sentidos, los juegos de memoria son una excelente alternativa para que los niños aprendan a ser más pacientes. Todo gracias a que requiere de calma para observar las cartas e ir tratando de encontrar los pares sin enojarse con cada error.
Rompecabezas de Bluey. Las pantallas no son la única forma de entretener a los niños, también están las las actividades didácticas y clásicas que son aptos para todas las edades. Por ejemplo, los rompecabezas con los personajes de Bluey que ayudan a que los niños vayan armando las imágenes con calma y aprendan que no hay nada de malo en el "prueba y error".
- Juegos de torre con Masha y el Oso. Para algo más dinámico, los bloques de plástico o madera que se arman en torres y consisten en ir moviendo piezas sin derribarlos, son una muy buena opción para que los menores sepan manejar su paciencia. Primero porque tienen que construirla con cuidado y luego saber esperar para quitar cubos con cuidado.
"UNO" temático con Masha y el Oso. El clásico juego de UNO que es divertidísimo para las reuniones, igual es de mucha utilidad cuando se está buscando opciones de cómo fortalecer la paciencia en los niños. Cada ronda irá enseñándoles cómo esperar su turno, a saber lidiar con malas rachas y aguantar por las recompensas.
- "No tires a Bluey". Otro de los juguetes que son perfectos para que los niños se vuelvan más pacientes y que se pueden comprar en cualquier supermercado, es el de "No tires a Bluey", que consiste en pegarle al tablero con agilidad para que el muñeco no se caiga. Esto hace que se concentren y estén tranquilos planeando sus mejores movimientos.