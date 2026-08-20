3 juguetes de Bluey para enseñar a los niños a leer de manera divertida y fácil
Enseñar a los niños a leer no tiene porqué ser difícil, especialmente si te apoyas de su personaje favorito. Checa estos 3 juguetes de Bluey para facilitar la lectura.
Aprender una nueva habilidad puede ser una tarea complicada. No obstante, con la práctica necesaria, se pueden obtener grandes resultados. Si en casa tienes a un pequeño fan de Bluey y estás a punto de enseñarlo a leer, no hay mejor manera de hacerlo que apoyándote de sus personajes favoritos, en este caso, la tierna cachorrita Blue Heller. Bajo esta línea, te compartimos 3 juguetes que, sin duda, facilitarán el proceso de aprendizaje, además de hacer la lectura más divertida y amena.
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3 juguetes de Bluey para enseñar a leer a los niños
Desde juguetes tecnológicos hasta artículos más convencionales. A continuación te compartimos 3 juguetes de Bluey que son perfectos para enseñar a leer a los niños de una manera fácil y, sobre todo, divertida. Así toma nota y prepara el carrito de compras:
Laptop de Bluey
Se trata de una computadora portátil con juegos inspirados en Bluey. A través de estos, los niños pueden comenzar a identificar letras para formar palabras en compañía de Bluey, Bingo, Muffin, Chloe y Honey, así como el señor y la señora Heller; haciendo de la lectura una actividad divertida. Lo mejor de este artículo es que también cuenta con otros juegos para bailar, hablar e imitar frases del programa.
Miniset magnético de Bluey
Este libro es perfecto para explorar las letras y los colores. Cuenta con 75 piezas magnéticas, incluidas letras y artículos temáticos de la serie, que servirán para fomentar el desarrollo cognitivo de los niños a través de horas de juego. Si bien apenas cuenta con 10 páginas, se trata de la herramienta perfecta para introducir a tus hijos al abecedario y comenzar a formar palabras con ayuda de imágenes ilustrativas.
Libro magnético de Bluey
Este libro magnético es muy parecido al miniset anterior. La diferencia es que se trata de un nivel de lectura más avanzado; pues ya no está enfocado a la introducción de letras para formar palabras, sino a aprender a leer a través de frases pequeñas que conforman una historia. Lo divertido de este cuento es que, conforme los niños van creando historias, pueden usar las figuras magnéticas para dar vida a las mismas y recrear sus momentos favoritos de la serie, dando como resultado una actividad súper divertida que contribuye a su desarrollo cognitivo.
¿En dónde comprar juguetes de Bluey?
Todos los juguetes que te mostramos en este artículo se encuentran disponibles en línea. Sólo ingresa a la tienda online de tu preferencia y escribe el nombre del artículo que sea de tu agrado, ordena y listo. Prepárate para divertidas sesiones de lectura desde la comodidad de tu hogar.