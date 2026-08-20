3 juguetes de Bluey para enseñar a los niños a leer de manera divertida y fácil

Aprender una nueva habilidad puede ser una tarea complicada. No obstante, con la práctica necesaria, se pueden obtener grandes resultados. Si en casa tienes a un pequeño fan de Bluey y estás a punto de enseñarlo a leer, no hay mejor manera de hacerlo que apoyándote de sus personajes favoritos, en este caso, la tierna cachorrita Blue Heller. Bajo esta línea, te compartimos 3 juguetes que, sin duda, facilitarán el proceso de aprendizaje, además de hacer la lectura más divertida y amena.

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3 juguetes de Bluey para enseñar a leer a los niños

Desde juguetes tecnológicos hasta artículos más convencionales. A continuación te compartimos 3 juguetes de Bluey que son perfectos para enseñar a leer a los niños de una manera fácil y, sobre todo, divertida. Así toma nota y prepara el carrito de compras:

Laptop de Bluey

Se trata de una computadora portátil con juegos inspirados en Bluey. A través de estos, los niños pueden comenzar a identificar letras para formar palabras en compañía de Bluey, Bingo, Muffin, Chloe y Honey, así como el señor y la señora Heller; haciendo de la lectura una actividad divertida. Lo mejor de este artículo es que también cuenta con otros juegos para bailar, hablar e imitar frases del programa.

Computadora portátil de Bluey| Crédito: VTech

Miniset magnético de Bluey

Este libro es perfecto para explorar las letras y los colores. Cuenta con 75 piezas magnéticas, incluidas letras y artículos temáticos de la serie, que servirán para fomentar el desarrollo cognitivo de los niños a través de horas de juego. Si bien apenas cuenta con 10 páginas, se trata de la herramienta perfecta para introducir a tus hijos al abecedario y comenzar a formar palabras con ayuda de imágenes ilustrativas.

Set magnético para aprender a leer de Bluey | Crédito: Novelty Ediciones

Libro magnético de Bluey

Este libro magnético es muy parecido al miniset anterior. La diferencia es que se trata de un nivel de lectura más avanzado; pues ya no está enfocado a la introducción de letras para formar palabras, sino a aprender a leer a través de frases pequeñas que conforman una historia. Lo divertido de este cuento es que, conforme los niños van creando historias, pueden usar las figuras magnéticas para dar vida a las mismas y recrear sus momentos favoritos de la serie, dando como resultado una actividad súper divertida que contribuye a su desarrollo cognitivo.

Libro magnético para aprender a leer de Bluey | Crédito: Novelty Ediciones

¿En dónde comprar juguetes de Bluey?

Todos los juguetes que te mostramos en este artículo se encuentran disponibles en línea. Sólo ingresa a la tienda online de tu preferencia y escribe el nombre del artículo que sea de tu agrado, ordena y listo. Prepárate para divertidas sesiones de lectura desde la comodidad de tu hogar.