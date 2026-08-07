4 capítulos de Bluey para que los niños aprendan a superar sus inseguridades

Las caricaturas pueden ser una gran herramienta para enseñar a los niños diversas lecciones y valores. Entre las favoritas de los más pequeños del hogar se encuentra Bluey, una serie animada que muestra las aventuras de una pequeña cachorrita de raza blue heeler en compañía de su familia y amigos. Si tu hijo, al igual que miles de niños es fan de este programa, aquí te compartimos 4 capítulos que les enseñarán a superar sus inseguridades.

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Los mejores 4 capítulos de Bluey para aprender a superar inseguridades

Es normal que los niños se sientan frustrados o con miedo al querer intentar algo diferente. Estos episodios de Bluey les ayudará a entender que está bien sentir este tipo de dificultades, pero también los alentará a superarlas.



Carrera de Bebés: En este episodio Chilli recuerda cuando la pequeña Bluey era una bebé y no podía gatear al mismo ritmo que los demás cachorros, lo que la hacía sentir insegura. Sin embargo, con el paso del tiempo, la protagonista logró hacerlo. Con este episodio, los niños entenderán que no hay nada de malo con ir más lento, pues cada persona va aprendiendo a su propio ritmo.

Mariposa: En este capítulo, la pequeña Bingo es excluida en los juegos por Bluey y Judo por ser demasiado chica. A lo largo del episodio, se exploran las emociones de Bingo, mientras que Bluey termina por arrepentirse de su decisión. Este capítulo es importante para enseñar a los niños sobre el rechazo social y la importancia de expresar sus sentimientos y tener un círculo que los haga sentir seguros.

Ejército: Jack es nuevo en el colegio. A lo largo del episodio, se muestra cómo este perrito tiene problemas para recordar instrucciones y quedarse quieto. No obstante, al jugar al ejército con Rusty, el pequeño Jack finalmente entiende que posee grandes fortalezas, lo que deja una gran lección para todos los niños: superar sus inseguridades y aceptarse tal cual son.

Bicicleta: Este episodio es perfecto para que los niños entiendan que el fracaso es tan sólo un escalón más en el aprendizaje, pues nos muestra a una Bluey frustrada por no poder andar en su nueva bicicleta. Sin embargo, al ver que el resto de sus amigos está lidiando con diversos retos, Blue decide no darse por vencida y seguir adelante con su aprendizaje.



¿Dónde ver los episodios de Bluey en México?

Los episodios de Bluey pueden verse GRATIS en televisión abierta en la barra infantil de Azteca 7, de lunes a viernes en punto de las 6:30 a.m. Si lo prefieres, también puedes seguir los episodios en nuestro sitio web oficial, en el apartado de Kidsiete.