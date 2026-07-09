Las series infantiles, como Bluey o Peppa Pig, suelen convertirse en una herramienta para conversar con los niños sobre convivencia, empatía y las relaciones de familia. Las caricaturas tienen 4 capítulos que sobresalen de los demás porque muestran el valor de compartir tiempo con los seres queridos, mientras que estos son los 5 mejores episodios de la familia de cerditos y de Masha y el Oso.

Tanto Bluey como Peppa Pig han llegado a formar parte de la barra de contenido de KidSiete con transmisiones en la señal de Azteca 7. Estas series infantiles presentan historias inspiradas en situaciones familiares comunes que ayudan a los menores a comprender emociones, responsabilidades y formas de resolver conflictos. Mientras que estas 6 películas infantiles con personajes que inspiran a nunca rendirse.

Capítulos de Peppa Pig y Bluey sobre la familia

1. Campamento: El capítulo de la primera temporada muestra cómo Bluey conoce en unas vacaciones a Jean-Luc, un cachorro con quien establece una amistad, pese a hablar idiomas diferentes. Al final del episodio, Bandit y Chilli ayudan a su hija a comprender que algunas despedidas forman parte del crecimiento.

Bluey o Peppa Pig: estos son los 4 mejores capítulos sobre la familia de la serie infantil|Panadería

2. Carrera de bebés: Es el episodio de la segunda temporada. La historia recuerda los primeros meses de Bluey mediante los recuerdos de Chilli, quien siente preocupación porque su hija parece desarrollarse más lento que otros bebés.

3. Excursión familiar: Peppa, George, Mamá Pig y Papá Pig realizan un viaje en automóvil donde enfrentan pequeños imprevistos antes de llegar a su destino. La serie utiliza situaciones cotidianas para mostrar la importancia de colaborar, mantener una actitud positiva y disfrutar el tiempo compartido con los seres queridos.

4. Los abuelos de Peppa: La historia gira alrededor de la visita a los abuelos, quienes comparten juegos, actividades en el jardín y momentos de convivencia con Peppa y George. Este capítulo muestra cómo varias generaciones pueden convivir mediante actividades simples que fortalecen los vínculos afectivos.