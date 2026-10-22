4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso para hablar sobre la concentración y atención

La concentración y la atención son habilidades que los niños desarrollan desde temprana edad y qué mejor manera de hacerlo que a través del juego y actividades divertidas y cotidianas. Y es que, aprender a escuchar, seguir instrucciones y observar lo que sucede a su alrededor puede ser de gran ayuda tanto en casa como en la escuela. Por ello, las caricaturas son una gran herramienta para exponer y hablar de estos temas con los más pequeños. A continuación, te compartimos 4 episodios de Bluey y Masha y el Oso que dejan una lección sobre la concentración y la atención.

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Los 4 mejores capítulos de Bluey y Masha y el Oso para hablar sobre la concentración y atención

1. Bluey: Estatuas musicales

A través de este episodio, Chili recurre al juego de las estatuas musicales para sincronizar y cambiar el mal humor de la familia tras un día pesado. El juego consiste en prestar suma atención a la música y detenerse cuando deja de sonar. Al final del capítulo, los niños habrán aprendido a escuchar con cuidado, observar las señales y controlar sus movimientos en el momento adecuado. Lo mejor de este episodio es que pueden replicar el juego en familia.

2. Bluey: Las escondidas

En este episodio los niños serán testigos de cómo Bluey promete buscar a su familia tras contar hasta 20, pero se distrae cuando encuentra un juguete ruidoso, olvidándose por completo de sus seres queridos. Este tipo de juegos, sin duda, requieren de mucha atención: aprender a observar el entorno, identificar pistas y mantener la concentración en una tarea en específico. El capítulo es perfecto para enseñar a los más pequeños sobre la importancia de no distraerse, incluso cuando no encuentran lo que buscan de manera inmediata.

Bluey tiene juguetes económicos para niños. |(ESPECIAL/Panadería)

3. Masha y el Oso: Día de Lavado

A lo largo de este episodio, se muestra a Oso montando su nuevo sistema de lavado para mantener su ropa ordenada; mientras que Masha termina ensuciándose por completo, lo que obliga a Oso a lavar la ropa de la pequeña también. Al final del capítulo los niños terminarán con la lección de la importancia de observar lo que se hace y tener cuidado con ciertos objetos o situaciones. La historia sirve para explicar a los pequeños que prestar atención les permite comprender mejor los riesgos que los rodean para evitar caer o cometer errores. También es una buena opción para recordarles que las tareas se hacen con cuidado y con calma.

4. Masha y el Oso: Receta desastre

En este episodios, Masha intenta cocinar, pero la receta termina siendo un proceso verdaderamente caótico. A través de este capítulo los pequeños aprenderán que la atención y concentración está vinculada a tareas cotidianas.