4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso para que los niños aprendan a resolver conflictos en la escuela de manera sana

Enseñar a los niños a resolver conflictos a una temprana edad puede ser una tarea complicada. Sin embargo, recurrir a sus personajes favoritos pueden convertirse en la herramienta perfecta para hacerlo. Dicho esto, aquí te compartimos 4 episodios de Bluey y Masha y el Oso que cuentan con diversas lecciones para que los pequeños aprendan a resolver problemas en un entorno escolar de manera sana.

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4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso para que los niños aprendan a resolver conflictos en la escuela

Hotel (Temporada 1, episodio 10)

En este episodio, Bluey y Bingo convierten a su papá en el único huésped de un hotel imaginario. A lo largo del juego, Bluey toma el rol de la gerente, mientras que Bingo el de la asistente. Al inicio todo marcha bien, sin embargo, hay momentos en los que no logran ponerse de acuerdo con las reglas. Al final del capítulo, los niños aprenderán a dialogar para llegar a un acuerdo mutuo en vez de caer en el conflicto.

¡Ir a la escuela con Bluey! (Recopilación)

Esta es una recopilación de las aventuras de Bluey y Bingo en la escuela. A lo largo de este video, los pequeños podrán identificar diversas situaciones, como la complejidad de hacer amigos en el colegio y los desacuerdos que pueden surgir en los juegos de recreo. No obstante, el diálogo se convierte en la herramienta perfecta para salir adelante en cualquiera de estos escenarios.

Primera vez en primer grado (Temporada 1, episodio 11)

En este capítulo se muestra a una Masha completamente emocionada por ir a la escuela, por lo que Oso le construye un pequeño salón de clases. Al inicio, la emoción de Masha hace que las cosas se salgan de control. Sin embargo, la paciencia y determinación de Oso al momento de resolver conflictos dan como resultado una convivencia sana y un día lleno de aprendizajes.

Hasta luego (Temporada 2, episodio 52)

Si tu hijo es fan de Masha y el Oso, seguro ha sido testigo de las diversas travesuras de la pequeña niña rusa. Sin embargo, este capítulo es diferente. Nos muestra a una Masha que ha reflexionado sobre sus actos y actúa con madurez, ya que pronto tendrá que irse con su abuela. A lo largo del episodio, Oso intenta ganar más tiempo con Masha y casi la hace perder el tren. Afortunadamente, logra entrar en razón y emprende una divertida misión para llevarla a tiempo a su destino, dando un claro ejemplo de cómo hacerte responsable de tus actos puede ser la mejor solución a los conflictos.