5 capítulos de Bluey y Peppa Pig que enseñan a los niños a ser autónomos y que les ayudarán en nuevas etapas

Los primeros años de la infancia no tienen por qué ser difíciles, pues aunque es una de las etapas en donde vivimos una gran cantidad de intensos cambios, podemos llevar esta etapa de manera tranquila y armoniosa gracias a algunas series infantiles como Bluey o Peppa Pig.

Te puede interesar: 4 capítulos de ‘Masha y el Oso’ y ‘Plim Plim’ para que los niños aprendan a dormir solos

Una de las vivencias que suelen ser un tanto complejas puede ser cuando los niños pequeños se dan cuenta de que tienen autonomía, pues aunque estos han estado gran parte del tiempo con mamá, papá, hermanos o demás familia, es importante que se den cuenta de que pueden actuar por sí solos.

Capítulos de Bluey que hablan sobre la autonomía a los niños

El Arroyo: Aburridos de jugar en los lugares de siempre, Bluey, Bingo y Mackenzie son llevados a un arroyo cercano al parque para que conozcan nuevos lugares, lo que hace sentir a Bluey un tanto abrumada y fuera de su zona de confort, pero mientras más se daba cuenta las nuevas cosas que podía hacer, más disfrutaba de la salida.

Aburridos de jugar en los lugares de siempre, Bluey, Bingo y Mackenzie son llevados a un arroyo cercano al parque para que conozcan nuevos lugares, lo que hace sentir a Bluey un tanto abrumada y fuera de su zona de confort, pero mientras más se daba cuenta las nuevas cosas que podía hacer, más disfrutaba de la salida. Circo: En la escuela de Bluey se organizan un juego de circo con sus amigos donde esta se denomina la “dueña” aunque surge un conflicto con otro niño quien no quiere seguir sus reglas generando tensiones, aunque Bluey usa la empatía y astucia de su personalidad para lidiar con el problema.

En la escuela de Bluey se organizan un juego de circo con sus amigos donde esta se denomina la “dueña” aunque surge un conflicto con otro niño quien no quiere seguir sus reglas generando tensiones, aunque Bluey usa la empatía y astucia de su personalidad para lidiar con el problema. El Perro Pastor: Este capítulo aborda de manera abierta la salud mental de los padres y la necesidad de tener espacio personal, el cuál puede verse comprometido por la atención que los niños necesitan, donde Chilli expresa la necesidad de tener un tiempo para ella y descansar pero lo expresa de manera en que a todos les sea amigable.

|Pastelería

Capítulos de Peppa Pig que hablan sobre la autonomía a los niños

Vestirse Solo: George intenta ponerse la ropa sin la ayuda de sus padres mientras que Peppa lo apoya en este nueva travesía donde la mayor enseña lo que es la paciencia y confianza al demostrar que aprender nuevas habilidades requiere práctica.

George intenta ponerse la ropa sin la ayuda de sus padres mientras que Peppa lo apoya en este nueva travesía donde la mayor enseña lo que es la paciencia y confianza al demostrar que aprender nuevas habilidades requiere práctica. Cuando Sea Grande: Los niños de la escuela imaginan y dibujan las profesiones que les gustaría tener en el futuro y el cómo es que se imaginan, lo que estimula la proyección de cada uno y la toma de decisiones sobre su propia identidad que poco a poco van construyendo.