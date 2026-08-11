4 capítulos de ‘Masha y el Oso’ y ‘Plim Plim’ para que los niños aprendan a dormir solos

Aprender a dormir sin compañía puede ser un proceso gradual para algunos niños. Las historias protagonizadas por personajes conocidos como Masha y el Oso y Plim Plim pueden convertirse en un recurso para hablar sobre la hora de acostarse de una manera sencilla y cercana. En lugar de presentar el momento de ir a la cama como una obligación, estos contenidos permiten relacionarlo con situaciones cotidianas, canciones y actividades tranquilas. Además de elegir capítulos adecuados, es recomendable mantener horarios constantes, reducir los estímulos antes de acostarse y crear un ambiente agradable en la habitación. La televisión puede formar parte de la rutina únicamente como un recurso previo, procurando que después haya tiempo para apagar las pantallas, ponerse el pijama y prepararse para descansar.

Capítulos de Masha y el Oso y Plim Plim para que los niños desarrollen su autonomía a la hora de dormir

Estas producciones presentan situaciones que los pequeños pueden reconocer fácilmente y utilizar como punto de partida para conversar sobre sus propias rutinas. Después de cada episodio, los adultos pueden hacer preguntas sencillas como qué ayudó al personaje a sentirse tranquilo, qué cosas hacen antes de acostarse o qué objeto les da seguridad durante la noche. Estas son algunas opciones:

