4 capítulos de Pocoyó y Masha y El Oso que le enseñan a los niños la importancia de ir a la escuela; son ideales para este regreso a clases

Estamos a pocos días de un regreso a clases más y aunque muchos de los padres de familia podrán estar emocionados por ver a sus pequeños volver a la escuela, muchas veces los niños muestran actitudes negativas contra estas, siendo un momento que en realidad se puede suavizar.

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Afortunadamente hoy en día hay algunas caricaturas como Pocoyó así como Masha y El Oso que cuentan con algunos capítulos que pueden ayudar a los niños a tomar de mejor manera el regreso a la escuela y así pasar un gran momento de cara a uno de las etapas más importantes de la infancia.

Capítulos de caricaturas infantiles que enseñan a los niños la importancia de ir a la escuela

Pocoyó va al Colegio: Aquí podemos ver a Elly, Valentina y Pajarito jugando a la escuela y aunque al principio, Pocoyó y Pato no están muy convencidos de participar, se dan cuenta de que puede ser algo muy divertido pues las actividades que realizan los motivan a formar parte de las clases.



Aquí podemos ver a Elly, Valentina y Pajarito jugando a la escuela y aunque al principio, Pocoyó y Pato no están muy convencidos de participar, se dan cuenta de que puede ser algo muy divertido pues las actividades que realizan los motivan a formar parte de las clases. Vuelta al cole: Aquí podemos ver el regreso a las clases, donde Pato se encuentra muy emocionado por volver al aula, mientras que Pocoyó aún tiene conflicto, poco a poco podemos ver que es un lugar divertido donde están sus amigos se termina por integrar con todos.



Aquí podemos ver el regreso a las clases, donde Pato se encuentra muy emocionado por volver al aula, mientras que Pocoyó aún tiene conflicto, poco a poco podemos ver que es un lugar divertido donde están sus amigos se termina por integrar con todos. El primer día de Yanko: Una vez que Pocoyó se encuentra feliz y adaptado a la rutina de ir a la escuela, podemos ver cómo ahora es él quien ayuda a integrar a sus demás amigos, como en este caso sucede con Yanko.

|Panadería

Primera vez en primer grado: Viendo las noticias Masha se da cuenta de que está por iniciar el nuevo curso escolar, por lo que ella le pide a Oso que construya una escuela para que pueda estudiar en casa, donde comienza toda una aventura en donde Masha descubre la importancia de aprender y lo bueno de un lugar así.