Paw Patrol y Bluey tienen en su catálogo 6 capítulos que enseñan el valor de ayudar en casa, ya que en las historias los personajes colaboran o cumplen con asignaciones, de acuerdo a su edad, con el objetivo de que se sientan que aportan con la limpieza. Mientras que estos 4 episodios de Bluey y Peppa Pig enseñan a los pequeños a obedecer sin gritos.

En Bluey, varias historias se enfocan en que los personajes principales recogen juguetes, sacan la basura o realizan labores de limpieza. Mientras que en Paw Patrol, el trabajo en equipo es uno de los elementos centrales de sus aventuras, con misiones donde los cachorros reparan o recogen espacios. En cambio, estos 5 capítulos de Bluey y Daniel el Tigre pueden ayudarte a terminar con los berrinches.

6 capítulos de Paw Patrol y Bluey que enseñan el valor de ayudar en casa|Panadería

Los capítulos para ayudar en la casa

1. Daddy Robot: Bluey y Bingo no quieren ordenar el cuarto de juegos y deciden utilizar a Daddy Robot para que haga las labores por ellas. El problema aparece cuando Bluey lleva demasiado lejos sus instrucciones y el supuesto robot comienza a comportarse de forma descontrolada. Al final, las niñas dejan de delegar la tarea y ordenan ellas mismas el espacio.

2. Duck Cake: Bluey quiere ayudar a Bandit a preparar el pastel de cumpleaños de Bingo, pero su padre le indica que primero debe guardar sus juguetes. Las recompensas que recibe como propuesta no consiguen convencerla de recogerlos. Más tarde, Bandit deja caer accidentalmente parte del pastel y Bluey decide ayudarlo a limpiar y repararlo.

6 capítulos de Paw Patrol y Bluey que enseñan el valor de ayudar en casa|Panadería

3. Housework: Chilli y Bandit intentan terminar las labores de limpieza de la casa, pero Bluey y Bingo convierten cada desplazamiento en una caminata divertida que interrumpe continuamente a sus padres.

4. Pups Save the Beavers: Una tormenta destruye la presa de un castor llamado Chompy, quien después comienza a morder madera en distintos puntos de la localidad. Por ello, los cachorros ayudan a reconstruir la casa del castor después de reparar el granero y la cerca.

5. Pups Save the Mayor's Race: Los cachorros ayudan a Mayor Goodway antes de una competencia de remo, natación y carrera. La misión también exige reparar un desperfecto en su bote. Rocky repara una parte de la embarcación mientras Chase, Skye y los demás atienden otras necesidades.

6. Pups Save the Waiter-Bot: El episodio trata de un robot que fue creado para ayudar en el restaurante de Mr. Porter. El aparato no logra detenerse y termina limpiando de manera descontrolada, por lo que los cachorros deben intervenir para solucionar el problema y recuperar el orden.