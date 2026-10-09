4 capítulos especiales de Plaza Sésamo para ver en Halloween, que enseñarán a los niños a usar su imaginación

Aunque muchos crecimos con Plaza Sésamo, sigue siendo un referente importante para las infancias, ya que constantemente traen nuevos episodios y personajes, permitiendo que los niños entiendan importantes lecciones mientras se divierten.

Para que tus hijos aprendan a usar su imaginación, te detallaremos 4 capítulos que pueden ver durante las celebraciones de Halloween, grandes alternativas para divertirse.

4 capítulos de Plaza Sésamo par Halloween

Plaza Sésamo: Halloween

En el episodio 4635, vemos a Elmo crear su propio disfraz de superhéroe para la gran celebración, pero al ver el vestuario de Irwin siente un poco de celos al ver que llevan opciones similares, solamente que su amigo porta una opción más vistosa y llamativa. Al final Alan se encarga de enseñarle que eso no es lo importante, ya que usar la imaginación se convertirá en su mejor aliado para el Halloween.

Plaza Sésamo: Una mágica aventura de Halloween

Se destaca por ser un entrañable especial infantil en el que Elmo y sus amigos forma parte de una enrome fiesta que es organizada por magos, pero por situaciones inesperadas terminan haciendo un paseo en una carreta, encontrándose con sorpresas de otoño, en el que decoran calabazas y construyen espantapájaros. Además de aprender a usar su creatividad, los niños entienden la importancia de la amistad y que no hay obligación de asustar a los demás.

Plaza Sésamo: El Hotel Furchester

En Plaza Sésamo vemos a Elmo y Phoebe acuden al Hotel Furchester con sus disfraces de monstruo de dos cabezas para pedir caramelos en sus pasillos, recibiendo la compañía de alguien que nunca había experimentado eso en Halloween. Es un divertido dilema en el que los pequeños aprenden a resolver situaciones de forma creativa, además de gestionar el miedo, trabajar en equipo y adaptarse a la situación.

Plaza Sésamo: ¡Especial de Halloween con Elmo y sus amigos!

Los personajes de Plaza Sésamo usan sus disfraces y sorprenden a todos al hacer unas grandes imitaciones. Un divertido capítulo en el que los niños aprende a resolver problemas, además de fomentarlos a usar su imaginación para la creación de su disfraz, ya que uno de los personajes no cuentan con uno y eso los motiva a inventar su atuendo.