3 capítulos de Plim Plim sobre fantasmas que puedes ver con tus hijos durante el megapuente de Día de Muertos

Los niños van a disfrutar de un megapuente de Día de Muertos, debido a que no habrá clases del 30 de octubre al 2 de noviembre, una gran oportunidad para disfrutar de la gran fiesta. Si tus hijos se quedan en casa, para que disfruten de su descansos, estos son los 3 capítulos de Plim Plim de fantasmas que deben ver durante la celebración.

3 capítulos de Plim Plim para ver en el megapuente de Día de Muertos

En la actualidad puedes encontrar los episodios completos de la serie infantil en varias plataformas de streaming, permitiendo que tus pequeños disfruten de las aventuras de los personajes. Sin embargo, es posible que encuentres todo su contenido en YouTube. Estas son las historias que tus niños deben ver en el Día de Muertos:

Plim Plim: ¡Halloween!

El capítulo 54 de Plim Plim se destaca por hablar sobre Halloween, en el que vemos al tierno payaso celebrar la Noche de Brujas con sus amigos, pero todos se quedan sin dulces para poder compartir. Es durante ese episodio, donde nuestro tiernos personajes entender que los dulces no son lo verdaderamente importante, el autentico tesoro es la amistad y la generosidad de compartir.

Plim Plim: Máscaras divertidas

En este capitulo vemos al pequeño payaso donde lo vemos alistándose para una fiesta de mascara, por lo que cada uno de ellos esta decidiendo que mascara usar. Aunque en un inicio parece que toda la dinámica se destruye, todo logra arreglarse rápidamente. Tus hijos al disfrutar de la historia en el megapuente de Día de Muertos podrán entender que se debe respetar los gustos individuales.

Plim Plim: En la Casa Embrujada

Un episodio de Plim Plim en el que tus hijos van a disfrutar de una aventura de Halloween con una melodía, en la que vive la pequeña aventura de los personajes al entrar a una casa con fantasmas y seres espeluznantes. En YouTube puedes encontrar la canción junto a otros copilados de Halloween, siendo una gran alternativa para que tus pequeños puedan disfrutar de su megapuente de Día de Muertos.