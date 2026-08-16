3 capítulos de ‘Plim Plim’ y ‘Bluey’ para que los niños aprendan a recoger su plato después de comer

Aunque muchos papás quisieran, los niños no nacen con el conocimiento de la importancia de limpiar y ordenar. Es muy común, por ejemplo, que después de comer dejen toda la responsabilidad a mamá y papá y salgan corriendo a jugar. Pero tranquilo, si quieres que tus hijos comiencen a desarrollar estos hábitos, entiendan qué significa cooperar y sean más responsables de manera divertida, puedes ver con ellos estos capítulos de Bluey y Plim Plim para platicar con ellos y, con base en algún juego inspirado en estas caricaturas, después de verlas, puedan empezar a jugar, ordenar y aprender.

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Los 3 capítulos de Bluey y Plim Plim que pueden ayudarte a que los niños hagan el hábito de recoger sus platos después de comer

Estos episodios son un excelente punto de partida para que los niños comiencen a desarrollar hábitos y responsabilidades en la familia.

1. ‘Esparragos’ de Bluey

Para empezar, este episodio de Bluey es directo y bastante entretenido. Tus hijos aprenderán con ayuda de Bluey a comer y recoger sus platos, pues el episodio aborda los buenos modales que hay que tener en la mesa. Después de verlo, puedes hacer de manera divertida que tu hijo o hija relacione esta actividad con uno de los juegos de Bluey.

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2. ‘Tina’ de Bluey

Bluey y Bingo tienen muchas ganas de jugar y dejan sus platos en la mesa. Su papá pide que lo levanten, pero ellas recurren a Tina, su amiga imaginaria, para evitar ser responsables. Después de ver el episodio, puedes platicar con tus hijos para que juntos creen una dinámica o juego para que les sea más divertido y aprendan sobre las responsabilidades familiares.

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3. "Qué lindo es Nuestro Hogar" de Plim Plim

Más que un episodio, es una canción recurrente en el programa infantil. Esta explica e invita a los niños a ser limpios, ordenados y a mantener las cosas como se debe de una forma divertida y amena para ellos. Este tipo de canciones les recuerda que es una tarea que todos tienen que hacer, y no una obligación que solo él debe cumplir.