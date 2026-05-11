Confirman PRIMERA película de Masha y el Oso: ¿cuándo es su fecha de estreno y de qué va a tratar?

Oleg Kuzovkov, el creador de "Masha y el Oso", acaba de confirmar que habrá una película completa dedicada al exitosísimo programa, y llegará a los cines. A continuación te contamos cuál es la información que ya se tiene de la producción y cuánto falta para que podamos disfrutarla.

El medio especializado en cine Variety confirmó la noticia, a partir de una entrevista con Kuzovkov. Este último retomó el control creativo de sus personajes hace poco, cuya licencia poseía la empresa Animaccord. Ahora tiene una compañía propia de nombre Studio MiM, que estará a cargo de la película y sus secuelas (sí, leíste bien: probablemente habrá más de una cinta).

Cuándo saldrá la película de "Masha y el Oso"

Apenas se anunciaron los planes de desarrollar la película de "Masha y el Oso", por lo que todavía no existe una fecha de estreno oficial ya definida. Sin embargo, el estudio espera que la película quede lista para finales de 2028.

De qué tratará la película de "Masha y el Oso"

La película va a marcar una ruptura total de la serie que todos conocemos de "Masha y el Oso"; sin embargo, promete mantener el tono "de espíritu amable y lleno de comedia" que los niños aman de este programa. "El equipo creativo presentará a las audiencias globales una nueva versión de los personajes, con aventuras inéditas", ha anunciado Studio MiM.

"Estoy realmente conmovido por esta oportunidad de expandir el mundo de 'Masha y el Oso' para su primer largometraje. Es un emocionante desafío creativo, uno que tomo con todo el corazón, y mi maravilloso equipo está igual de emocionado", dijo Oleg Kuzovkov para Variety. "Están ansiosos de hacerlo realidad con el mismo espíritu, humor y corazón que hizo a la primera serie tan amada".

"Masha y el Oso" es un programa que existe desde 2009 y ha roto diversos récords. Uno de sus episodios, "Receta de un desastre", logró convertirse en el contenido más visto de YouTube sin tratarse de un video musical.