El polémico capítulo de Peppa Pig que fue retirado en varios países por un peligroso mensaje para los niños

Peppa Pig es una de esas caricaturas que ha logrado acompañar a millones de niños con sus historias sencillas y divertidas. Desafortunadamente, eso no la deja exenta de tener un episodio prohibido. Se trata de un capítulo que generó tanta controversia que fue retirado de la programación en algunos países. Se llama “Mister Skinnylegs” (también conocido como “La telaraña” en algunas versiones), y fue considerado por muchos padres de familia como inapropiado debido a que en varios países las arañas son altamente venenosas.

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¿Qué fue lo que hizo que lo prohibieran?

La decisión llamó la atención porque resulta que en el episodio se buscaba enseñar a los niños a no tener miedo a las arañas, algo que es muy común, pero desafortunadamente los escritores y creadores no tomaron en cuenta que en muchos países, invitar a los niños a interactuar con ellas puede ser un riesgo para su seguridad.

¿Qué ocurre en el capítulo “Mister Skinnylegs”?

En el episodio, Peppa encuentra una araña dentro de su casa y al verla se asusta mucho. Es ahí cuando su papá intenta tranquilizarla y enseñarle que las arañas son pequeñas y no hacen daño. Al final, Peppa y George terminan haciéndose amigos de la araña e incluso juegan con ella. El mensaje es claro: las arañas son inofensivas.

Las arañas son muy peligrosas en varios países

Los productores tenían una buena intención, pero no consideraron que ese mensaje no era adecuado para algunas regiones. En Australia, por ejemplo, hay varias arañas extremadamente peligrosas que son consideradas las más venenosas del mundo. Enseñar a los niños a manipular a una araña podría motivar a los pequeños a acercarse a ellas y eso podría traer consecuencias graves.

¿Realmente fue prohibido?

Como tal no fue bloqueado a nivel mundial, pero sí se limitó su distribución para evitar que los niños interpretaran que todas las arañas son indefensas. Es por eso que en países como Reino Unido, donde las arañas peligrosas son muy poco comunes, el capítulo sigue al aire para promover el respeto a estos animales y buscar reducir el miedo en las infancias.