¡Feliz cumpleaños Mickey Mouse! Celebramos a lo grande con todos los personajes de Disney Junior sólo por Kidsiete.

Kidsiete se une a los festejos de cumpleaños de Mickey Mouse con una programación especial.



A esta fiesta están invitados todos los personajes de Disney Junior, quienes se unirán a un fantástico maratón dedicado a nuestro ratón favorito, Mickey Mouse.



En este maratón podrás disfrutar episodios temáticos de “La Casa de Mickey Mouse” y de “Mickey Aventuras Sobre Ruedas”, y ver cómo Mickey junto con sus amigos Minnie, Daisy, Goofy, Donald y Pluto se embarcan en un sinfín de aventuras y travesuras.



¡Únete a la gran celebración que tenemos preparada para el cumpleaños de Mickey!

La invitación es para este 18 de noviembre a partir de las 8:30 a.m.