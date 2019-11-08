Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Feliz cumpleaños Mickey Mouse! Celebramos a lo grande con todos los personajes de Disney Junior sólo por Kidsiete.

¡Este 18 de noviembre a partir de las 8:30 a.m. disfruta de un maratón con Mickey Mouse y todos sus amigos de Disney Junior!

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca Digital

Kidsiete se une a los festejos de cumpleaños de Mickey Mouse con una programación especial.


A esta fiesta están invitados todos los personajes de Disney Junior, quienes se unirán a un fantástico maratón dedicado a nuestro ratón favorito, Mickey Mouse.


En este maratón podrás disfrutar episodios temáticos de “La Casa de Mickey Mouse” y de “Mickey Aventuras Sobre Ruedas”, y ver cómo Mickey junto con sus amigos Minnie, Daisy, Goofy, Donald y Pluto se embarcan en un sinfín de aventuras y travesuras.


¡Únete a la gran celebración que tenemos preparada para el cumpleaños de Mickey!

La invitación es para este 18 de noviembre a partir de las 8:30 a.m.