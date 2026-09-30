4 ideas de calcetas de los Saja Boys que tus hijos deben tener en su guardarropa

Los Saja Boys es el grupo de K-Pop que aparece en la cinta de las KPop Demon Hunters, siendo uno los villanos más famosos y adorados por todo, no solo por sus canciones con mucho ritmo, también por su aspecto humano, enamorando a todas sus fanáticas al instante.

Si tus hijos son fans de la cinta y de esos personajes, te detallaremos 4 ideas de calcetas que les puedes comprar, una gran forma de complementar su guardarropa con sus historias favoritas.

4 ideas de calcetas de los Saja Boys para tus hijos

Es recomendable que tus hijos cuenten con muchas opciones de calcetines, ya que con facilidad puede obtener un mal aroma debido al sudor. Considerando lo anterior, toma en cuenta las siguientes 4 ideas de calcetas que puedes adquirirles a tus pequeños para su guardarropa:

Sin personajes

Si deseas diseños más discretos, en algunos de ellos puedes encontrar el logo de los Saja Boys, siendo una gran alternativa para llevar tu cinta favorita a todos lados pero con algo más discreto, se adapta a todas las edades. Igual puedes encontrar de las HUNTR/X si deseas tener a ambas agrupaciones.

Con los personajes en anime

Otras de las ideas de calcetas que puedes adquirir, son aquellas que cuentan con los pequeños personajes pero con su aspecto de anime, dándoles una apariencia más tierna a sus rostros. Incluso, podemos encontrar aquellas que cuentan con el querido Derpy Tiger. Tus hijos lo van a adorar, querrán tenerlo en su guardarropa siempre.

Animación de cuerpo completo

Otras de las opciones que podemos seleccionar, son calcetas que tienen el dibujo de los personajes, aunque la mayoría suelen ser de las KPop Demon Hunters, puedes encontrar algunas que cuentan con el dibujo de los vocalistas de la banda de coreana.

Pareja ideal

Otras de las opciones que puedes encontrar, son aquellas calcetas que tiene a Jinu y Rumi, personajes que tuvieron cierta química en la cinta, incluso cuenta con unas pequeñas manos, que al juntarse parece que se toman de la mano. Una gran alternativa para quienes adoran usar bermudas o short.